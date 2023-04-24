«ملتیبلاي» تستحوذ على 55% في «ميديا 247»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت مجموعة ملتیبلاي اتفاقاً ملزماً للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 55% من شركة «ميديا 247»، والتي تعتبر واحدة من الشركات الإماراتية الرائدة في مجال الإعلانات الخارجية، وذلك بما يعادل 184 مليون درهم.

وتشمل أصول «ميديا 247» أكثر من 45 لوحة إعلانات خارجية وأعمدة أحادية وهياكل ثلاثية الأبعاد حصرية تتوزع في عدد من المواقع الاستراتيجية ضمن إمارة دبي. وتقدم الشركة خدمات إدارة الوسائط الإعلامية والطباعة وخدمات المشاريع الخاصة، كما تتمتع بعلاقات وطيدة مع نخبة من أبرز المعلنين والوكالات المحلية والدولية. وتوفر «ميديا 247» أيضاً الحلول الإعلانية الخاصة بوسائط النقل، مثل ملصقات الإعلانات عبر مركبات الأجرة ذات السقف الأحمر التابعة لهيئة الطرق والمواصلات والتي تعتبر أكبر أسطول لسيارات الأجرة في دبي، وسيارات الأجرة في مطار دبي.

ويندرج الاستثمار في «ميديا 247» في إطار استراتيجية المجموعة وتوجهها في تنفيذ عمليات الشراء وتحفيز النمو، من خلال الاستحواذ على الشركات والأعمال المربحة، وإيجاد الإمكانات المشتركة والاستثمار في توسعة الموارد، فضلاً عن تعزيز القدرة على النمو والتوسع وتحسين هوامش الأرباح.

وقال جواد حسن، رئيس قطاع الإعلام والاتصال لدى «مجموعة ملتیبلاي»: «يعكس التزامنا بالاستثمار في شركة ميديا 247 تركيز المجموعة على تنمية قطاع الإعلام والاتصال التابع لها، وسعيها لتوحيد الأصول في مجال المساحات الإعلانية الخارجية. وتعد «ميديا 247» من أبرز الشركات الإعلامية المتخصصة بالإعلانات الخارجية، ونتشارك معها فلسفة النمو واحدة، وسنركز على تنمية الأعمال والتوسع من خلال الاستثمار. وبما تمتلكه من أصول إعلانية متنوعة في مختلف أنحاء إمارة دبي؛ نحن على ثقة أن هذا الاستثمار سيعزز من خبراتنا ومواردنا المشتركة ويمكننا من تطوير أعمالنا وتعزيز كفاءتها وتنافسيتها».

وتتمتع «ميديا 247» بسجل حافل بالنجاحات والتميز على صعيد الأداء والربحية، حيث أثبتت قدرتها على الصمود في وجه التحديات والأزمات كتلك التي نجمت عن جائحة كوفيد 19.