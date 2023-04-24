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2.2 مليار درهم تداولات عقارات دبي

2.2 مليار درهم تداولات عقارات دبي
25 ابريل 2023 01:21

دبي (الاتحاد) 

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 2.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 391 مبايعة بقيمة 1.27 مليار درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 291.56 مليون درهم و352 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 978 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 91 مليون درهم، وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 67 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 58 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة الراس، وأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.
الرهون نحو 950.33 مليون درهم، منها 12 رهناً لأراضٍ بقيمة 44.77 مليون درهم، و47 رهناً لفلل وشقق بقيمة 905.56 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 220 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 195 مليون درهم.
أما الهبات، فسجلت 14 هبة بقيمة 28.56 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 9 ملايين درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 6 ملايين درهم.

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