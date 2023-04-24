«طيران الإمارات» تطلق رحلة يومية إلى مونتريال

دبي (الاتحاد)- تطلق طيران الإمارات رحلة يومية جديدة من دبي إلى مونتريال اعتباراً من 5 يوليو المقبل، لتصبح مونتريال البوابة الثانية للناقلة في كندا، ما يعزز خدمات الركاب والشحن إلى تورنتو، التي تعمل إليها منذ عام 2007. ويأتي إطلاق خدمة مونتريال في وقت تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا على تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعظيم منافع قطاعي الطيران والسياحة، بالإضافة إلى تعزيز المبادلات والعلاقات التجارية. وسوف توفر الخدمة اليومية الجديدة أمام العملاء مزيداً من الخيارات للسفر مباشرةً ومن دون توقف بين دبي وأكبر حاضرتين في كندا. ويستفيد المسافرون بين دبي ومونتريال بشبكة طيران الإمارات التي تغطي 130 وجهة في أكثر من 70 دولة. وتعمل الرحلات اليومية بين دبي ومونتريال «ئي كيه 243/ 244» بطائرة بوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: 8 أجنحة في الدرجة الأولى و42 مقعداً يتحول إلى سريرٍ مستوٍ في درجة الأعمال و304 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية. واعتباراً من 5 يوليو 2023، تقلع رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 243» من مطار دبي الدولي في الساعة 2:30 صباحاً، لتصل إلى مونتريال في الساعة 8 صباحاً. أما رحلة العودة «ئي كيه 244» فسوف تغادر مونتريال في الساعة 10:20 صباحاً، وتصل إلى دبي في الساعة 6:30 صباح اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي ومونتريال). وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «نحن متحمسون لإطلاق بوابتنا الثانية بينما نوسع نطاق وصولنا إلى كندا بخدمات مباشرة من مركزنا في دبي إلى ثاني أكبر مدينة في كندا، ويسعدنا إضافة مونتريال إلى شبكتنا العالمية المتنامية التي تغطي أكثر من 130 وجهة وتعزيز خدماتنا في الأميركيتين والوصول إلى 18 نقطة نخدمها مباشرةً انطلاقاً من مركزنا في دبي». ويمكن لعملاء طيران الإمارات وإير كندا الوصول إلى شبكة واسعة من الوجهات بفضل شراكة الرمز بين الناقلتين.