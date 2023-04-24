شراكة استراتيجية بين "إي أي اتش - إثمار الدولية القابضة" و "المجموعة المالية هيرميس"
شراكة استراتيجية بين " إي أي اتش - إثمار الدولية القابضة" و "المجموعة المالية هيرميس"
24 ابريل 2023 11:50
دخلت "المجموعة المالية هيرميس" في شراكة استراتيجية مع شركة "إي أي اتش - إثمار الدولية القابضة" وذلك بالتزامن مع المراحل التحضيرية لإدراج أسهم شركة "إي أي اتش - إثمار الدولية القابضة" كشركة مساهمة مدرجة في سوق الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي دخول "المجموعة المالية هيرميس" كشريك استراتيجي تزامناً مع عملية الطرح الخاص، حيث تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في سجل نجاحات وإنجازات الشركتين، والذي يسهم بدوره في تطوير الأسواق المحلية ونمو اقتصاد الدولة بما يتماشى مع رؤية قيادتها في رسم مسار واضح للنمو الاقتصادي المستدام.
ومن جانبه، علق العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إي أي اتش – إثمار الدولية القابضة، السيد علي الجبيلي، قائلاً "إن إي أي اتش – اثمار العالمية القابضة هي شركة رائدة في الشرق الأوسط، مهمتها بناء قيمة حقيقية لمستقبل الاستثمار عن طريق الشراكات الاستراتيجية لتطوير محفظة استثمارية متنوعة ومبتكرة ومستدامة"
وأضاف: "إن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل مركزًا رئيسياً لأنشطة أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يتضح من الانتعاش الكبير الذي تشهده الدولة، مؤكداً على أن اقتصاد الإمارات أظهر مرونة في مواجهة التحديات العالمية، مما أسهم في توجه المستثمرين من كافة أنحاء العالم لإنشاء أعمالهم والاستثمار في اقتصاد آمن و سريع النمو". كما أنه أشاد بما تتمتع به شركة "بي اتش ام كابيتال" من خبرة في مجال الأسواق المالية، و في توفير خدمات عالية الجودة وفقاً لأرقى المعايير العالمية".
وعلق السيد مصطفى الشيتي، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس الإِمَارات، قائلا: "يسرنا أن ندخل في هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة "إي أي اتش - إثمار الدولية القابضة" بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة في توسيع نطاق أعمالنا في السوق الإماراتي نظراً لما يحمله من فرص استثمارية واعدة ذات مردود ملحوظ".
وأضاف الشيتي أن المجموعة المالية هيرميس تقدم فرصاً استثمارية جذابة في الأسواق الناشئة والمبتدئة من خلال خدمات إدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والاستثمار المباشر وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب والاستشارات المدعومة بمنظومة بحثية فائقة الجودة، ونحن على ثقة بأن تواجدنا كشريك استراتيجي في شركة " إي أي اتش - إثمار الدولية القابضة" سيعود بمردود ايجابي على الشركة".
تمتلك مجموعة إي أي اتش – إثمار الدولية القابضة ومقرها أبوظبي العديد من الشركات في مختلف المجالات مثل الطاقة والتكنولوجبا والتطوير العقاري، وتقوم بتشجيع وتطوير الأعمال المتنوعة عبر الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات على المستويين المحلي والدولي، سعياً للعوائد المستدامة التي تضمن نمواً قوياً ومتواصلاً للمجموعة.
وتعد المجموعة المالية هيرميس، بنك استثمار رائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وتنفرد بتواجدها المباشر في 14 دولة عبر أربع قارات حول العالم، كما تغطي خدماتها 75 سوقًا من أسرع الأسواق نموًا وأكثرها جاذبية حول العالم.