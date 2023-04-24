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الاقتصادي

النفط يتراجع وسط غموض بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية

النفط يتراجع وسط غموض بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية
24 ابريل 2023 07:33

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين حيث طغت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والاقتصاد العالمي وتوقعات الطلب على الوقود على احتمالات شح الإمدادات.

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انخفض خام برنت 48 سنتا إلى 81.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 0045 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 48 سنتا ليسجل 77.39 دولار للبرميل.
وانخفض الخامان القياسيان أكثر من خمسة بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض أسبوعي لهما في خمسة أسابيع، مع تراجع الطلب الضمني على البنزين عن العام الماضي، مما أثار مخاوف من حدوث ركود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.



المصدر: وكالات
النفط
الاقتصاد العالمي
أسعار النفط
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