«حرة الحمرية» تختتم مشاركة ناجحة في معرض الهند للصلب 2023

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، مشاركة ناجحة في معرض الهند للصلب 2023، الذي انعقد في مركز مومباي للمعارض في الفترة الممتدة ما بين 19 و21 أبريل الجاري، بمشاركة قادة صناعة الصلب والخبراء والمعنيين بالصناعة من أهم الدول الرائدة في هذا القطاع عبر أجنحة وطنية ضمت كبريات الشركات التجارية والمُصنعة في العالم.

وهدفت حرة الحمرية، من خلال منصتها المشاركة بالحدث، إلى استقطاب مزيد من المستثمرين الجدد إلى إمارة الشارقة، من خلال الالتقاء والتواصل مع كبريات الشركات والعلامات التجارية العاملة في قطاع الصلب على مستوى العالم، بالإضافة إلى زوار المعرض الذين أظهروا اهتماما بتأسيس شركاتهم في المنطقة، حيث نجح فريق حرة الحمرية في عرض ما تقدمه المنطقة من تسهيلات وخدمات للعملاء، ومدى سهولة تأسيس الشركات فيها، وتنافسية الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تقدمه لعملائها، فضلاً عن الاطلاع على اتجاهات الصناعة في الوقت الحالي وديناميكيات الطلب على صناعة الصلب العالمية. ونجحت «الهيئة» على مدار ثلاثة أيام، في تسليط الضوء على أهم مزايا تأسيس الأعمال في منطقة الأعمال التصنيعية التابعة لها والتي تضم أكبر عدد من مصنعي الصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن مزاياها وخدماتها التنافسية التي تعد مصدر جذب للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، لاسيما وأنها تضم أكثر من 180 شركة تعمل في اللحامة والتعدين وتتخذ من المنطقة منطلقاً لأعمالها إلى العالم.

منصة فريدة

وقال سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة: يعد معرض الهند للصلب 2023 الذي ينعقد كل عامين منصة فريدة للتفاعل مع قادة صناعة الصلب واكتساب رؤى حول آفاق النمو المستقبلية واستكشاف فرص التعاون في السوق الهندي سريع التطور، بما يتماشى مع مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند التي وقعها البلدان، حيث تعد الهند واحدة من أكبر الشركاء الاستثماريين لدولة الإمارات سواء في الاستثمارات الصادرة من الدولة أو الواردة إليها، ويعد الحديد والصلب من أهم السلع المصدرة من الإمارات إلى الهند. وأشار المزروعي، إلى أن منصة المنطقة المشاركة في المعرض سلطت الضوء على مجموعة الفرص المتنوعة التي تقدمها حرة الحمرية للمستثمرين الذين يتطلعون لتأسيس أعمالهم فيها كمركز عالمي في قطاع صناعة الحديد والصلب، ووجهة رائدة للصناعات الثقيلة التخصصية، فضلا عن الخيارات الواسعة لديها من الحلول التي تمكن الأطراف المرتبطة بالصناعة في المنطقة من دخول أسواق جديدة وتنمية أعمالهم، بفضل قدراتها اللوجستية، والبنية التحتية المناسبة وتوفير الخدمات المساندة لضمان استقطاب الاستثمارات في هذا المجال، مما انعكس على أرض الواقع من خلال استضافة المنطقة لعددٍ من كبريات شركات الحديد والصلب العالمية.