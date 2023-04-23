زيمبابوي تطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب قريباً

قال محافظ البنك المركزي في زيمبابوي، جون مانجوديا، إن البلاد ستطرح قريباً عملة رقمية مدعومة بالذهب، تهدف إلى تحقيق الاستقرار للوحدة المحلية لتجنب انخفاض قيمتها المستمر أمام الدولار، بحسب ما ذكرته صحيفة "صنداي ميل" الرسمية الصادرة في هراري.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاحد، بأن الإجراء سوف يسمح لأولئك الذين لديهم كميات قليلة من الدولار المحلي، بتبديل أموالهم مقابل رموز رقمية، لتخزين القيمة والتحوط ضد تقلبات العملة. ومن شأن الرموز الرقمية أن تساعد في ضمان أن يتمكن أولئك الذين لديهم كميات قليلة من العملة المحلية، من أن يشتروا وحدات الذهب "حتى لا نترك أحدا"، بحسب ما قاله مانجوديا لصحيفة "صنداي ميل".
وكانت الدولة الواقعة في الجنوب الإفريقي طرحت عملات ذهبية في العام الماضي أيضاً، في محاولة للتخلص من السيولة الفائضة وتحقيق الاستقرار للوحدة المحلية.