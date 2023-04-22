7 مشاريع جديدة تعزز نمو القطاع العقاري في أبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

تسارعت وتيرة إطلاق المشاريع العقارية الجديدة في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي، مع كشف شركات التطوير العقاري بالعاصمة عن 7 مشاريع جديدة منذ بداية 2023، توفر نحو 3500 وحدة سكنية، منها 4 مشاريع لشركة الدار العقارية توفر نحو ألفي وحدة، ما عزز من مبيعات القطاع العقاري بالإمارة.

وأكد مسؤولون ومتعاملون عقاريون لـ «الاتحاد» أن المشاريع العقارية الجديدة بأبوظبي توفر خيارات جاذبة للمشترين، لاسيما من حيث الأسعار التنافسية، فضلاً عن تنوع الوحدات الجديدة من حيث الفئات والمواقع.

وأظهرت مؤشرات منصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي تسجيل 21 مشروعاً منذ بداية العام الحالي حتى منتصف أبريل الحالي، منها مشاريع كشفت عنها شركات تطوير عقاري خلال العام الماضي، بجانب مراحل جديدة بمشاريع قائمة.

وبحسب نتائج مؤشرات أولية لـ «داري»، تم تسجيل 4637 معاملة بيع ورهن عقاري بأبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي، بقيمة تداولات عقارية بلغت 20.7 مليار درهم. وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل، نمو حجم التداولات العقارية العام الماضي بنحو 8.5% بإجمالي 77.6 مليار درهم، تم تحقيقها من خلال 19.033 معاملة، وشملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها.

ريم هلز

وأطلقت شركة كيو للعقارات، إحدى شركات كيو القابضة، فبراير الماضي مرحلة جديدة من مشروع «ريم هلز» جزيرة الريم بأبوظبي، تضم 593 وحدة سكنية، تتضمن فللاً مستقلة، وفللاً متلاصقة، ومنازل «التاون هاوس»، والتي تم بيعها بالكامل فور الطرح.

وخلال العام الماضي، كشفت «كيو للعقارات» عن مشروع «ريم هلز» بجزيرة الريم، والذي سيوفر نحو 2238 وحدة سكنية، بتكلفة 8 مليارات درهم، حيث طرحت خلال مارس الماضي، المرحلة الأولى من المشروع التي تضم نحو 221 فيلا سكنية، فيما كشفت سبتمبر الماضي، عن طرح وبيع كل الوحدات السكنيّة للمرحلة الثانية من المشروع، والتي توفر نحو 166 فيلا.

ووقعت «كيو القابضة» مؤخراً عقداً مع شركة الوطنية للمشاريع والتعمير NPC بقيمة 470 مليون درهم لتنفيذ أعمال البنية التحتية والطرق المتعلقة بالمرحلة الأولى من مشروع ريم هلز في جزيرة الريم.

مدينة ذكية

ووقعت «كيو القابضة» مارس الماضي، اتفاقية شراكة مع مجموعة «أورا» للتطوير العقاري، تتولى فيه الأخيرة تطوير مدينة متكاملة في منطقة غنتوت بين أبوظبي ودبي على مساحة تصل إلى 20 مليون متر مربع.

وترتكز الرؤية المستقبلية لتطوير منطقة غنتوت، على إقامة مدينة متكاملة، مستدامة، وذلك لخلق نسيج مجتمعي مستدام معتمداً على الطاقة المتجددة ومتواكباً مع التطور التكنولوجي للمدن الذكية في بيئة خضراء ومستدامة.

وقال ماجد عودة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كيو القابضة»: إن المشروع الجديد في منطقة غنتوت يأتي في إطار الخطط الطموحة التي وضعتها «كيو» للتوسع وزيادة الاستثمار في السوق العقاري في الدولة، وهو يشكل إضافة نوعية مهمة لمحفظة استثماراتها في هذا القطاع، وإضافة مهمة للقطاع العقاري في أبوظبي.

4 مشاريع جديدة

وأطلقت «الدار العقارية» العام الحالي 4 مشاريع جديدة بجزيرتي ياس والسعديات، ومنطقة الشامخة.

واستهلت «الدار العقارية» عام 2023 بإطلاق مشروع «المدينة المستدامة - جزيرة ياس»، بالشراكة مع «دايموند ديفيلوبرز»، والذي يضم 10 مجمعات سكنية، متاحة للمشترين من جميع الجنسيات، حيث تشمل المرحلة الأولى إنشاء 512 شقة و«تاون هاوس»، تم بيعها بالكامل بقيمة مليار درهم، ما دفع الشركة إلى طرح بقية وحدات المشروع للبيع، وتشمل 352 وحدة.

وأطلقت «الدار العقارية» فبراير الماضي، مشروع «منارة ليفنج»، بجزيرة السعديات في أبوظبي، حيث سيضم المشروع لكافة الجنسيات 237 منزلاً بالقرب من منارة السعديات.

وأعلنت «الدار العقارية» مارس الماضي، إطلاق مشروع «ريمان ليفينج» ضمن مجمع «الريمان» الذي تطوره الشركة في منطقة الشامخة في أبوظبي. وسيوفر المشروع للعملاء من مختلف الجنسيات 630 وحدة للشراء من إجمالي وحدات المشروع البالغ عددها 1050 وحدة، وذلك خلال المرحلة الأولى من إطلاق المشروع.

كما أطلقت «الدار العقارية»، نهاية شهر مارس الماضي، عدداً محدوداً من الوحدات السكنية ضمن مشروع «ذا سورس» بمجمّع «سعديات غروف».

ويضم المشروع أبنية منخفضة الارتفاع توفر 204 شقق وبنتهاوس، وسيحظى المقيمون بإمكانية الوصول المباشر إلى المنافذ التجارية المتنوعة والمرافق الترفيهية التي تمتد على مساحة 55 ألف متر مربع في «سعديات غروف».

استحواذ وتوسع

وعلى صعيد متصل، وقعت «الدار العقارية»، و«دبي القابضة»، فبراير الماضي اتفاقية إلزامية مشتركة لتطوير مشاريع جديدة توفر تجارب سكنية متميّزة، ضمن مواقع رئيسية في دبي.

ومن خلال الاتفاقية، سيمتلك المشروع المشترك قطع أراضٍ كبيرة بمساحة 38.2 مليون قدم مربعة (3.55 مليون متر مربع). وسيتم تطوير المجمعات السكنية الجديدة ضمن ثلاثة مواقع استراتيجية في قلب المخطط الحضري لدبي. وستنطلق أعمال تطوير المشاريع في عام 2023 وسيتم إنجازها على مراحل عدة، وستضم أكثر من 9000 وحدة. كما أعلنت «الدار العقارية»، مطلع العام الحالي، استحواذها على جزيرة الفاهد التي تمتد على مساحة 3.4 مليون متر مربعة.

وسيحظى حوالي 4000 منزل مخطط له في جزيرة الفاهد بإطلالات بحرية في هذه الجزيرة التي تحظى بواجهة ساحلية مثلى يفوق طولها 11 كيلومتراً.

وتبلغ قيمة صفقة الاستحواذ 2.5 مليار درهم وسيتم دفعها على مدى 5 سنوات، فيما يبلغ إجمالي القيمة التطويرية لمشروع جزيرة الفاهد 26 مليار درهم. ومن المتوقع بدء أولى مراحل التطوير بالجزيرة نهاية عام 2023.

«ياس باي»

كشفت شركة «ناين ياردز» للتطوير العقاري الشهر الماضي، عن إطلاق مشروعها السكني الفاخر «سي لا في»، بقيمة وصلت إلى ملياري درهم في منطقة «ياس باي» بجزيرة ياس بأبوظبي، والذي سيوفر 668 وحدة سكنية.

وتأسست «ناين ياردز» بتعاون مشترك بين «شركة إثمار الدولية القابضة» و«شركة النهضة الدولية القابضة».

وأكد أحمد سليط، الرئيس التنفيذي لشركة ناين ياردز أن السوق العقاري في أبوظبي يشهد زيادة ملحوظة في الطلب من المشترين والمستثمرين المحليين والدوليين، حيث يظهر العملاء من جميع أنحاء العالم حرصاً على شراء العقارات في دولة الإمارات.

أعمال إنشائية

أعلنت شركة بلووم القابضة، مؤخراً، تعيين شركة ادرافور الإمارات مقاولاً لأعمال الأساسات في المرحلة الثانية «توليدو» من مشروع بلووم ليفينج، في أبوظبي.

وتضم المرحلة الثانية «توليدو» 405 وحدات سكنية، ومن المقرر استكمال المرحلة الثانية من مشروع بلووم ليفينج بحلول الربع الثاني من عام 2025.

وكان «بلووم» قد طرحت منتصف العام الماضي، 257 منزلاً وفيلا مستقلة ضمن المرحلة الأولى «قرطبة»، من مشروع بلووم ليفينج بأبوظبي، والذي تبلغ تكلفته 9 مليارات درهم، ويوفر أكثر من 4.5 ألف وحدة سكنية.

وأكد كارلوس واكيم الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة، لـ «الاتحاد» وجود طلب مرتفع على شراء العقارات بمشروع بلووم ليفينج، موضحاً أن المرحلة الأولى تم بيعها بالكامل فور الطرح، كما تم بيع معظم وحدات المرحلة الثانية.

وذكر أن المبيعات القوية بالمشروع تعزز من خطط الشركة لطرح مرحلة جديدة من المشروع خلال الفترة المقبلة، لتلبية الطلب المتزايد على شراء العقارات السكنية بالعاصمة، لاسيما على «التاون هاوس».