رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي: حلول لتخفيض الأقساط وتخفيف الأعباء المالية للمواطنين

حسام عبدالنبي (دبي)

يوفر بنك دبي الإسلامي، حلولاً متخصصة تساعد المواطنين الإماراتيين على معرفة بعض الطرق التي يمكنهم من خلالها تقليل التزاماتهم الحالية وتخفيف أعبائهم المالية، حسب سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي.

وقال مالهوترا، لـ «الاتحاد»: إن البنك أطلق مؤخراً حملة تستهدف المواطنين الإماراتيين ممن يبلغ دخلهم الشهري 15 ألف درهم إماراتي فما فوق، تهدف إلى تقديم الحل المالي (راحة)، وهو الحل التمويلي المخصص للإماراتيين الذين يسعون إلى تحقيق خفض كبير في أقساطهم الشهرية حيث تتيح هذه المبادرة، خدمة استشارية مالية تساعد على معرفة بعض الطرق التي يمكن للمواطنين من خلالها تقليل التزاماتهم الحالية وتخفيف أعبائهم المالية، مؤكداً أن الهدف الأساسي لطرح مثل هذه المبادرة يتمثل في تعزيز الثقافة المالية لدى المواطنين الإماراتيين الذين قد لا يكونون على دراية تامة بإمكانية خفض مدفوعاتهم الشهرية بموجب التزاماتهم وترتيباتهم الراهنة.

وأوضح أن البنك يوفر عدة حلول جاهزة ويمكن الاطلاع عليها عبر مراكز الحلول لبنك دبي الإسلامي، وهي متاحة في جميع أنحاء الإمارات كجزء من عملية إدارة دورة حياة المتعاملين.

خفض الدفعات

وذكر مالهوترا، أن بنك دبي الإسلامي يقدم حلولاً استشارية مصممة خصيصاً ومناسبة لاحتياجات المتعاملين الإماراتيين، وتسهل عملية تدفق المدفوعات، لا سيما مع الأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي يعاني منها بعض المتعاملين الذين يرزحون تحت ضغط ديون كبيرة ومعدلات ربح متزايدة، محدداً عاملين رئيسيين لتقديم أفضل الحلول المالية، وهما، قيمة القسط الذي سيدفعه المتعامل، وما إذا كان هنالك أي تكاليف أو رسوم للاستفادة من مثل هذه الحلول، مشيراً إلى أن البنك يوفر أقل معدل ربح ممكن وتكاليف مدعومة لضمان تقليل التكلفة على المتعامل إلى الحد الأدنى الممكن، بما يتيح له الاستفادة من هذه الحلول لخفض الدفعات الشهرية.

شراء الديون

ورداً على سؤال عن ترويج البنوك لفكرة خفض المدفوعات الشهرية، عبر شراء مستحقات البنوك الأخرى وإعادة جدولة الديون القائمة، ما يتسبب في تحميل المقترض أعباء إضافية من رسوم السداد المبكر ورسوم إدارية وتأمين للتمويلات الجديدة بخلاف ارتفاع معدلات الربح في الوقت الحالي، أوضح مالهوترا، أن نهج «دبي الإسلامي» في خفض المدفوعات الشهرية للمتعاملين يختلف عن النهج التقليدي الذي تتبعه بعض البنوك الأخرى، فبدلاً من شراء التمويلات وإعادة جدولة الديون الحالية، يتم اتباع مسار استشاري، يشمل تقييم الالتزامات المالية الحالية للمتعامل وتقديم النصح والمشورة إذا كان هناك إمكانية لخفض الالتزامات المالية الشهرية، مع الحفاظ على الرصيد المستحق كما هو دون زيادة.

وأضاف أن هذا النهج يضمن عدم تحميل المتعامل تكاليف أو أعباء إضافية تتمثل في رسوم السداد المبكر للديون القائمة، فضلاً عن الرسوم الإدارية والتأمينية للتمويل الجديد، ومن الممكن أن يستفيد بعض المتعاملين من تمويل إضافي لتلبية احتياجاتهم وبأسعار أقل، لافتاً إلى أنه في إطار هذه الجهود، قام البنك بدعم المعدلات والرسوم بما يساعد المتعاملين على اتخاذ قرارهم بشكل أسهل، مع التركيز على توفير حلول مالية مخصصة ومنطقية تناسب كل متعامل على حدة.

كبار السن

وفيما يخص المواطنين من كبار السن الذين يواجهون صعوبات في إعادة جدولة التمويلات الخاصة بهم بسبب قلة عدد السنوات الممكنة لإعادة الجدولة، أفاد مالهوترا، بأنه يتم العمل معهم بشكل وثيق لتقديم حلول مخصصة مصممة بما يناسب احتياجاتهم الخاصة ويتماشى مع اللوائح التنظيمية، منوهاً بأن هذه الحلول تتميز بأنها تستند إلى التزام البنك تجاه المجتمع الذي يعمل فيه، لا سيما بالنسبة لشريحة المتعاملين هذه، خاصة أنه من مصلحة البنك دائماً التعاون مع المتعاملين ومساعدتهم من خلال تقديم الحلول المناسبة لهم.

نسبة خدمة الدين

ووفقاً لرئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي، فإن البنك يلتزم بالامتثال لتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بشأن نسبة خدمة الدين (ألا تتجاوز أقساط الديون البنكية 50% من الدخل أو الراتب الشهري، مشيراً إلى أنه حتى يتمكن البنك من مساعدة المتعاملين في الحصول على تمويل مع ضمان بقاء الالتزامات في الحدود المطلوبة من الدخل الشهري، فإنه يتم استخدام حاسبة القدرة على تحمل التكاليف، والتي تأخذ في الاعتبار النفقات الشهرية المختلفة، وإذا لزم الأمر، يتم تخفيض مبلغ التمويل بشكل متناسب لضمان أن يكون المتعامل قادراً على إدارة التزاماته المالية الشهرية بشكل مريح، ناصحاً المتعاملين بشكل عام بالمحافظة على نسبة لا تقل عن 5-10% ضمن مستويات خدمة الدين متاحة في حساباتهم تحسباً لأي ظروف غير متوقعة.

أخطاء المواطنين

وخلال حديثة لـ «الاتحاد» حدد مالهوترا، عدداً من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المواطنون عند التعامل مع البنوك، سواء من خلال التمويلات المختلفة أو البطاقات الائتمانية، فقال: إن أهمها عدم فهمهم بشكل كامل لتفاصيل المنتجات التي يرغبون بالحصول عليها.

وقال: إن البنوك يمكنها أن تساعد في تقليل هذه الأخطاء من خلال تعزيز المعرفة المالية وتثقيف المواطنين بشأن المنتجات التي يودون الحصول عليها، ويستند نهج بنك دبي الإسلامي للاستشارات المالية إلى هذه الفلسفة، وهي تمكين المتعاملين من إدارة مواردهم المالية بشكل فعّال وتفهّم الوضع الخاص بكل متعامل على حدة. وأشار إلى أن استخدام التمويل الشخصي في التجارة أو لتأسيس الأعمال خطأ آخر، ففي الوقت الذي يمكن فيه استخدام التمويل الشخصي لأغراض عديدة، إلا أننا ننصح بالحذر عند التفكير في تأسيس أعمال قد تكون مرتفعة المخاطر وتنطوي على التكهنات، ويجب اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، وتقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بتخصيص الأموال والاستفادة منها من خلال التمويل الشخصي.

نصائح

أوضح سانجاي مالهوترا، إن الإدارة المالية الاستباقية تبقى العامل الأهم لتجنب أي ديون غير ضرورية، ولتجنب تراكم الأعباء المالية، نوصي المتعاملين بالوقوف على أوجه عدم اليقين والتحقق من أي شكوك بخصوص مواردهم المالية، ومراجعة خياراتهم المالية كل 6 أشهر، منبهاً إلى أنه على الرغم من أن تغيير البنك قد يبدو واعداً، إلا أنه من الضروري التفكير بعناية في المنافع المتوقعة مقارنة بالمتاعب والتكاليف المحتملة لهذا التغيير.

وأكد أنه في حال مواجهة أية تحديات في سداد الأقساط المستحقة، من المهم جداً أن يقوم المتعاملون بالتواصل مع البنك وشرح موقفهم، إذ يمكن أن يؤثر الإخفاق في السداد في الوقت المناسب بشكل سلبي على التقرير الائتماني للمتعاملين، ما يفرض بدوره تحديات تعيق تحسين درجتهم الائتمانية، والذي يمكن أن يستغرق وقتاً طويلاً.

وأشار إلى أن البنوك عادة ما تقدم برامج مساعدة، من شأنها أن تعمل على وضع خطط بديلة للدفع أو السداد، ويمكن أن يساعد التواصل والتعاون الاستباقي مع البنوك في إيجاد حلول تناسب جميع الأطراف المعنية.

معدلات ربح ثابتة

أكد سانجاي مالهوترا، أنه فيما يتعلق بتأثر التمويلات القائمة بارتفاع معدلات الفائدة، فإن بنك دبي الإسلامي يدرك جيداً أهمية الاستقرار والاتساق في التمويل الشخصي، ولهذا تحديداً فإن عقود التمويل الشخصي التي يقدمها للمتعاملين تتميز بمعدلات ربح ثابتة، تظل دون تغيير طوال دورة حياة التمويل، موضحاً أنه رغم ارتفاع معدلات الربح بشكل عام، إلا أن البنك يضمن ألا يؤثر ذلك على المتعاملين معه لاسيما من المواطنين الإماراتيين، بشكل غير متناسب، كما يركز البنك على الشفافية والتواصل الواضح مع جميع المتعاملين لشرح وتوضيح الأسعار ورسوم الخدمات بشكل مستمر لهم.