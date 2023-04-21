621 مليار درهم أصول المصارف الإسلامية في الإمارات بنهاية يناير

أبوظبي (وام)

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الدولة إلى 620.9 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 5.6% أو ما يعادل 31.2 مليار درهم، مقابل نحو 589.7 مليار درهم في يناير 2022، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.

وأظهرت إحصائيات المركزي ارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 396.9 مليار درهم في نهاية يناير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 3.5% مقابل نحو 383.6 مليار درهم في يناير 2022، بزيادة تعادل 13.3 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وزادت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 434.1 مليار درهم في نهاية يناير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 3.1% مقارنة بنحو 421 مليار درهم في يناير 2022، بزيادة تعادل 13.1 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 106 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 20.1% أو ما يعادل 171 مليار درهم مقابل استثمارات بنحو 88.3 مليار في يناير 2022، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 1.34% مقابل 104.6 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 72.8 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و19 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» و2.8 مليار درهم في الأسهم، و11.4 مليار درهم استثمارات أخرى.

وعلى صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فوصل إجمالي أصولها إلى 3.047 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي بزيادة 12.8%. ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 83.1% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي بنهاية يناير الماضي والبالغة 3.668 تريليون درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 16.9%.