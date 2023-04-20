ارتفاع الطلب على شراء الشقق السكنية في أبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

ارتفع الطلب على شراء الشقق السكنية في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي، وسط زيادة بالأسعار بأغلب مناطق التملك الحر في أبوظبي، لاسيما جزيرتي «ياس» و«الريم» ومنطقة شاطئ الراحة.

وأظهرت مؤشرات السوق العقاري في أبوظبي، بمنظومة «داري» الرقمية للخدمات العقارية التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ارتفاع أسعار العقارات بجزيرة ياس خلال الربع الأول من العام الحالي بمتوسط 5% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، حيث ارتفع سعر الأستوديو من 730 ألف درهم إلى 750 ألف درهم، والشقة ذات الغرفة الواحدة من 870 ألف درهم إلى 920 ألف درهم، والغرفتين من 1.3 مليون درهم إلى 1.75 مليون درهم، والثلاث غرف من 1.79 إلى 1.82 مليون درهم.

وفي جزيرة الريم ارتفع سعر الاستوديو من 584 إلى 725 ألف درهم، والشقة ذات الغرفتين من 1.35 إلى 1.52 مليون درهم، والأربع غرف من 2.1 إلى 2.5 مليون درهم، فيما تراجع سعر الشقة ذات الغرفة الواحدة من 850 إلى 740 ألف درهم، والثلاث غرف من 1.95 إلى 1.74 مليون درهم. وفي منطقة الراحة ارتفع متوسط سعر الشقة ذات الغرفة الواحدة من 860 إلى 950 ألف درهم، والغرفتين من 1.4 إلى 1.55 مليون درهم، والأربع غرف من 2.5 إلى 2.76 مليون درهم، فيما تراجع سعر الشقة ذات الثلاث غرف من 2.15 إلى 2.05 مليون درهم.

وفي «الريف» ارتفع سعر الشقة ذات الغرفتين من 725 إلى 760 ألف درهم، وتراجع سعر الشقة ذات الغرفة الواحدة من 560 إلى 510 آلاف درهم، والأربع غرف من 985 إلى 975 ألف درهم.

وفي مدينة خليفة ارتفع سعر الأستوديو من 400 إلى 415 ألف درهم، وتراجع سعر الشقة ذات الغرفة الواحدة من 520 إلى 510 آلاف درهم، والغرفتين من 1.13 مليون درهم إلى 910 آلاف درهم.

فيما شهدت جزيرة السعديات استقراراً نسبياً في الأسعار، حيث بلغ متوسط سعر الاستوديو خلال الربع الأول من العام الحالي 985 ألف درهم، والشقة ذات الغرفة الواحدة 1.6 مليون درهم، والغرفتين 3 ملايين درهم.

ارتفاع الطلب

إلى ذلك، أكد خبراء ومتعاملون عقاريون لـ«الاتحاد» أن السوق العقاري يشهد نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، وسط زيادة ملحوظة في الطلب على شراء العقارات بالمشاريع الجديدة التي يتم طرحها بالعاصمة، وهو ما ينعكس على معدلات الأسعار.

وأكد الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية، ارتفاع الطلب على شراء العقارات بأبوظبي مع توالي طرح المزيد من المشاريع الجديدة والجاذبة للمشترين بأسعار تنافسية، متوقعاً مواصلة الزخم بالسوق خلال العام الحالي.

وبحسب تقرير لموقع بيوت ودوبيزل عن الاستثمار في عقارات أبوظبي لعام 2022، ارتفع متوسط سعر بيع القدم المربعة بالشقق السكنية في جزيرة الريم بنسبة 1.99% مقارنة بعام 2021، ليسجل 1011 درهماً، ليصل سعر الشقة ذات الغرفة الواحدة إلى 834 ألف درهم، والغرفتين 1.316 مليون درهم، والثلاث غرف 1.99 مليون درهم، فيما بلغ العائد على الاستثمار بالجزيرة 6.65%.

وارتفع سعر شراء القدم المربعة في شاطئ الراحة 3.9%، ليبلغ 1226 درهماً، وبنسبة عائد على الاستثمار بلغت 5.88%، حيث بلغ متوسط سعر شراء الشقق ذات الغرفة الواحدة في شاطئ الراحة 1.15 مليون درهم، والغرفتين 1.65 مليون درهم، والثلاث غرف 2.61 مليون درهم. وفي جزيرة ياس، ارتفع متوسط سعر بيع القدم المربعة بالشقق السكنية بنسبة 4.18% مقارنة بعام 2021، ليسجل 1278 درهما، ليصل سعر الشقة ذات الغرفة الواحدة إلى 1.03 مليون درهم، والغرفتين 1.55 مليون درهم، والثلاث غرف 2.21 مليون، فيما بلغ العائد على الاستثمار بالجزيرة 6.36%.

وسجلت جزيرة السعديات ارتفاعاً في سعر القدم المربعة خلال عام 2022 بنسبة 13.2% ليصل إلى 1693 درهماً، حيث بلغ متوسط سعر الشقة ذات الغرفة الواحدة 2.16 مليون درهم، والغرفتين 3.27 مليون درهم، والثلاث غرف 5.45 مليون درهم، فيما بلغ العائد على الاستثمار بالجزيرة 4.69%.

كما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة بـ «الريف» بنسبة 2.7% إلى 686 درهماً، ليبلغ متوسط سعر الاستوديو 470 ألف درهم، والشقة ذات الغرفة 600 ألف، والغرفتين 770 ألف درهم، فيما بلغ العائد على الاستثمار 7.77%.

وارتفع متوسط سعر القدم المربعة بـ «الغدير» 0.2% إلى 703 دراهم، ليبلغ متوسط سعر الاستوديو 350 ألف درهم، والشقة ذات الغرفة 500 ألف درهم، والغرفتين 680 ألف درهم، فيما بلغ العائد على الاستثمار 7.06%، بحسب التقرير.

زيادة المبيعات

قال بنجامين ستافورد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إنيسيو للعقارات، إن السوق العقاري في الإمارات شهد مساراً إيجابياً في عام 2023، متوقعاً أن يستمر المسار على هذا النحو على مدار العام.

وأضاف أن الإمارات أقرت خلال الفترة الأخيرة عدة لوائح وإجراءات أسهمت في تعزيز النشاط بالسوق العقاري، وتوفير بيئة أكثر شفافية وأماناً للمشترين، فضلاً عن سهولة ممارسة الأعمال بالدولة، وتسهيلات الإقامة للمستثمرين العقاريين من خلال «الإقامة الذهبية»، وهو ما انعكس في زيادة المبيعات بالسوق، لاسيما من المستثمرين الأجانب. وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل، نمو حجم التداولات العقارية العام الماضي بنحو 8.5% بإجمالي 77.6 مليار درهم، تم تحقيقها من خلال 19.033 معاملة، وشملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها. وتصدرت جزيرة ياس قائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقارات خلال العام الماضي بقيمة 4.2 مليار درهم، تلتها جزيرة الريم في المرتبة الثانية بقيمة تداولات بلغت 3.4 مليار درهم. واحتلت جزيرة السعديات المرتبة الثالثة بقيمة 3.1 مليار درهم، وجاءت الشامخة في المرتبة الرابعة بقيمة 2.1 مليار درهم، ومدينة زايد في المرتبة الخامسة بقيمة مليار درهم.

11 مشروعاً جديداً

أوضح المصرف المركزي أنه تم تسليم 11 مشروعاً جديداً بشكل إجمالي (حوالي 1600 شقة) في أبوظبي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ بداية الجائحة، وذلك نقلاً عن بيانات شركة ريدين. وذكر أن متوسط سعر المتر المربع في إمارة أبوظبي سجل زيادة بنسبة 1.7% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وبين أن مؤشر أسعار الشقق السكنية في أبوظبي، شهد انخفاضاً بنسبة 1.4% في الربع الرابع من العام الماضي، وذلك على أساس سنوي، إلا أن مؤشر أسعار الفلل سجل ارتفاعاً بنسبة 1.6% مقارنة بالربع السابق.