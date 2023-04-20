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الاقتصادي

وزيرة الخزانة الأميركية: نريد علاقات اقتصادية «بناءة» مع الصين

جانيت يلين
21 ابريل 2023 02:08

واشنطن (أ ف ب) 

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أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في كلمة ألقتها أمس ونُشر نصها مسبقاً، أن الولايات المتحدة تريد «علاقة اقتصادية بناءة وعادلة» مع الصين مع تمسك واشنطن بموقفها في الدفاع عن أمنها القومي. وجاءت الكلمة التي ألقتها يلين في جامعة جونز هوبكنز في واشنطن فيما لا يزال التوتر مرتفعاً بين أكبر اقتصادين في العالم.
فقد اتهم وزير الخارجية الصيني الجديد تشين غانغ الشهر الماضي واشنطن بإثارة التوتر بين القوتين محذراً من «نزاع ومواجهة». غير أن يلين أكدت تمسك الولايات المتحدة بقناعتها المتمثلة بالدفاع عن قيمها والأمن القومي. وقالت «في هذا السياق، نسعى إلى علاقة اقتصادية بناءة وعادلة مع الصين».
كما أكدت ضرورة أن يتمكن البلدان من «مناقشة القضايا الصعبة بصراحة» والعمل سوياً إذا كان ذلك ممكناً.
وبعدما شددت على ضرورة أن تكون «المنافسة الاقتصادية الصحيحة» عادلة لتصبح مستدامة، قالت يلين «سنواصل الشراكة مع حلفائنا رداً على ممارسات الصين الاقتصادية غير العادلة».
وأضافت أن الصين وسعت نطاق دعمها للمؤسسات المملوكة من الدولة والشركات المحلية الخاصة من أجل «السيطرة على منافسين أجانب».

الخزانة الأميركية
وزارة الخزانة الأميركية
أميركا
الصين
أميركا والصين
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين
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