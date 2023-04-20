الجمعة 21 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

ماكرون: الاقتصاد الفرنسي يزداد قوة

إيمانويل ماكرون
21 ابريل 2023 02:08

باريس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
جيرو يكشف عن حلمه مع «الديوك»!
باريس: لا مرشّح مفضل لفرنسا لرئاسة لبنان

بعد عام واحد من إعادة انتخابه ووسط أشهر من الاحتجاجات العنيفة على تعديله لنظام التقاعد الذي لا يحظى بشعبية، أعطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقييماً إيجابياً لأدائه. ومنذ توليه منصبه في 2017، تم توفير 1.7 مليون وظيفة، وتراجعت البطالة إلى مستوى منخفض تاريخياً، وزاد عدد التلمذة الصناعية من 300 ألف إلى 800 ألف، حسبما قال ماكرون في مقابلة مع صحف إقليمية في شرق فرنسا نشرت أمس. وقال إنه مع الاستثمارات الضخمة في الصناعات الدوائية والكيميائية، على سبيل المثال، يتم دفع إعادة التصنيع في فرنسا إلى الأمام ويتم استهداف العمالة الكاملة. وأضاف ماكرون: «قضية المعاشات جزء من جدول أعمال لجعل فرنسا أقوى». وتابع: «رفع سن التقاعد يعني العمل أكثر وإنتاج المزيد من الثروة للبلاد. إنه كفاح لكل فرد، هذا صحيح وأنا أدرك ذلك، لكنه مفيد بشكل جماعي». وقال إنه يدرك أن التعديل، الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، لم يلق قبولاً جيداً، لكن كان عليه أن يعمل من أجل مصلحة البلاد. وتابع: «ما يغذي اليأس هو أننا واحدة من الدول القليلة في أوروبا التي لم تتغلب حتى الآن على البطالة الجماعية واعتادت على تراجع التصنيع. لقد وضعنا حداً لذلك ونخلق فرص عمل ومصانع مرة أخرى». وأضاف أنه إذا تركت الصناعة تنهار فستعاني الخدمات العامة أيضاً، وتابع: «هذا هو تاريخ فرنسا منذ الثمانينيات. هذه هي الصفحة التي نفتحها». وأعلن ماكرون أن تحسين الأجور والإسكان لذوي الأجور المنخفضة من الأهداف الرئيسية للمضي قدماً.

الاقتصاد الفرنسي
فرنسا
إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي
آخر الأخبار
باراتيتشي يستقيل بعد خسارة «استئناف الحظر»
الرياضي
باراتيتشي يستقيل بعد خسارة «استئناف الحظر»
اليوم 13:40
الغساني: لا ضغوط على شباب الأهلي وحسم اللقب بأيدينا
الرياضي
الغساني: لا ضغوط على شباب الأهلي وحسم اللقب بأيدينا
اليوم 12:30
سمو الشيوخ يستقبلون المهنئين بعيد الفطر في قصر المشرف
الإمارات
سمو الشيوخ يستقبلون المهنئين بعيد الفطر في قصر المشرف
اليوم 12:20
هالاند يتحدى «مصير» صلاح ومبابي!
الرياضي
هالاند يتحدى «مصير» صلاح ومبابي!
اليوم 12:16
نيمار.. «الحنين» إلى «النادي القديم»!
الرياضي
نيمار.. «الحنين» إلى «النادي القديم»!
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©