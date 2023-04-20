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الأسهم اليابانية ترتفع مدعومة بطفرة في شركات التجزئة

الأسهم اليابانية ترتفع مدعومة بطفرة في شركات التجزئة
21 ابريل 2023 02:08

طوكيو (رويترز) 

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ارتفع مؤشر الأسهم اليابانية نيكاي أمس معوضا خسائره في اليوم السابق، إذ قفزت أسهم شركات التجزئة مدعومة بزيادة الزوار الأجانب وتعافت أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات بعد انخفاضها في وقت مبكر من الجلسة.
وصعد المؤشر نيكاي 0.18 بالمئة إلى 28657.57 نقطة ليغلق بالقرب من أعلى مستوى خلال اليوم بعد أن بدأ الجلسة على تراجع، وأغلق أيضا قرب أعلى مستوى له في ستة أسابيع والذي سجله يوم الثلاثاء عند 28698.22 نقطة.
وكاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً يأخذ منحى تصاعديا ويفلت من التراجع لكنه أغلق منخفضاً 0.03 بالمئة إلى 2039.73 نقطة. وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون، عملاقة معدات صناعة الرقائق، 1.75 بالمئة وسهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.2 بالمئة، لتسجل كل منهما مكاسب بلغت 27 نقطة وتحتلان المركزين الثاني والثالث على الترتيب بين الأسهم الداعمة للمؤشر نيكاي. وكانت الشركتان قد بدأتا تعاملات اليوم على انخفاض في انعكاس لأداء الشركات المماثلة في الولايات المتحدة.
وقاد سهم شركة فاست للتجزئة، المشغلة لمتاجر يونيكلو للملابس، المكاسب على المؤشر وزاد 46 نقطة ليرتفع 1.4 بالمئة.
كما كان كل من قطاع الصناعة والبنوك والتأمين ضمن الأفضل أداء في بورصة طوكيو، إذ ارتفع مؤشر كل قطاع بنحو 0.4 بالمئة.
وارتفعت أسهم 128 شركة على المؤشر نيكي وانخفضت أسهم 88 شركة مع بقاء أسهم تسع شركات دون تغيير.

الأسهم اليابانية
اليابان
شركات التجزئة
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