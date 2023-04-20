فنادق الإمارات.. تدفقات سياحية في العيد

رشا طبيلة (أبوظبي)

تأتي إجازة عيد الفطر، وتزامنها مع إجازات عيد الفصح والإجازات المدرسية في دول أخرى، لترفع من الطلب السياحي بشكل كبير على الفنادق في الإمارات والتي تعد خياراً رئيساً للكثير من الناس، سواء من داخل أو خارج الإمارات، الأمر الذي رفع من متوسط إشغال فنادقها وأحدث حراكاً سياحياً داخلياً ودولياً.

يقول سام الأسمر، نائب الرئيس للإيرادات والتوزيع في روتانا للفنادق: «تسجل فنادقنا في الإمارات متوسط إشغال 95% في إجازة العيد، حيث تشهد الفنادق إقبالاً كبيراً من السياحة الداخلية والدولية». ويوضح الأسمر: «ما يسهم في ارتفاع الطلب بشكل كبير للفترة الحالية، هو تزامن إجازة عيد الفطر مع إجازة عيد الفصح للكثير من الدول والتي تتخللها الإجازات المدرسية، الأمر الذي يرفع الطلب من السياحة الداخلية والمحلية في آن واحد».

ويضيف: «بسبب تزامن هذه الإجازات، نتوقع طلباً متساوياً من السياحة الداخلية والدولية، حيث تشهد السياحة الداخلية طلباً كبيراً، إلى جانب السياحة الدولية، من الأسواق السياحية المعروفة مثل ألمانيا وبريطانيا وروسيا وفرنسا وإيطاليا».

ويؤكد أن «الإمارات تعد خياراً مثالياً للسياح، حيث تتميز بتنوع المرافق السياحية والأنشطة المختلفة، فضلاً عن العروض الترفيهية، إضافة إلى اعتدال الطقس في هذا الوقت من العام».

إطلاق العروض

ويقول عمرو نجاح، مدير عام فندق سويس المروج في دبي: «بناء على الحجوزات الحالية، نتوقع تسجيل متوسط إشغال يتراوح بين الثمانينيات والتسعينيات خلال إجازة العيد، حيث تم إطلاق عروض على المطاعم في أول يومين بالعيد».

ويشير: «نتوقع ارتفاع الإشغال بشكل كبير، لا سيما على الشقق الفندقية من السياحة الداخلية للزوار القادمين من الإمارات والمدن الأخرى مثل أبوظبي والعين ورأس الخيمة».

وفيما يتعلق بالسياحة الدولية، يقول نجاح: «من أهم الأسواق الدولية التي تشهد نشاطاً هي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى دول أخرى مثل أوزبكستنان وكازخستان، حيث تعد الإمارات وجهة سياحية متميزة ومثالية للسياح من مختلف دول العالم».

الطلب المحلي

وفي السياق نفسه، يقول مصطفى طنطاوي مدير العمليات في فندق باب القصر بأبوظبي: «ارتفعت الحجوزات بشكل كبير من السوق المحلي، حيث نشهد ارتفاعاً في الطلب السياحي خلال إجازة عيد الفطر».

ويضيف: «نشهد إقبالاً من السياحة الدولية بفعل الجهود الترويجية لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، لا سيما من السياحة الروسية التي تشهد نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة». ويقول طنطاوي: «بشكل عام، ارتفعت نسبة الحجوزات لإجازة عيد الفطر خلال العام الجاري، مقارنة بالعيد الماضي بنسبة 15%».

نمو مستمر

ويشهد القطاع السياحي في الإمارات نمواً ملحوظاً ومستمراً، فوفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، استقبلت دبي أكثر من 1.63 مليون زائر دولي خلال شهر فبراير الماضي، ليرتفع إجمالي عدد زوار الإمارة في أول شهرين من العام الجاري إلى 3.1 مليون زائر، ينمو بنسبة 41.5% مقارنة مع 2.19 مليون سائح دولي خلال نفس الفترة من عام 2022.

%34 نمو نزلاء الفنادق الربع الأول

استقبلت فنادق إمارة أبوظبي إجمالي 1.18 مليون نزيل فندقي خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجلت متوسط إشغال 74%، في وقت بلغ متوسط معدل الإقامة 2.8 ليلة، وبلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية 468 درهماً بنمو 33%، وسجلت إجمالي إيرادات 1.7 مليار درهم بنمو 28%، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.