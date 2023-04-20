237 مليون درهم قيمة 34 صفقة كبيرة منفذة في سوقي دبي وأبوظبي

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي تنفيذ 34 صفقة كبيرة بقيمة جاوزت 237 مليون درهم خلال شهر رمضان المبارك.واستناداً إلى بيانات الأسواق، شهد سوق أبوظبي خلال شهر رمضان تنفيذ 32 صفقة كبيرة على عدد 119.5 مليون سهم بقيمة 204.8 مليون درهم.

وشملت الصفقات الكبيرة المنفذة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 28 صفقة على أسهم "أدنوك للغاز" بقيمة 168.5 مليون درهم و4 صفقات على "حياة للتأمين" بنحو 36.3 مليون درهم.

وبحسب الرصد، شهد سوق دبي المالي تنفيذ صفقتين كبيرتين خلال شهر رمضان بقيمة إجمالية ناهزت 32.4 مليون درهم على عدد 9.44 مليون سهم، حيث نفذت الصفقة الأولى على أسهم "بنك دبي التجاري" لعدد 400 ألف سهم بقيمة 1.66 مليون درهم، فيما كانت الصفقة الثانية على أسهم "الإمارات للمرطبات" لعدد 9.04 مليون سهم بقيمة 30.7 مليون درهم.

والصفقات الكبيرة، هي آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة من دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق.

ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.