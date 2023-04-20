الجمعة 21 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

237 مليون درهم قيمة 34 صفقة كبيرة منفذة في سوقي دبي وأبوظبي

سوق أبوظبي للأوراق المالية (الاتحاد)
20 ابريل 2023 22:28

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي تنفيذ 34 صفقة كبيرة بقيمة جاوزت 237 مليون درهم خلال شهر رمضان المبارك.واستناداً إلى بيانات الأسواق، شهد سوق أبوظبي خلال شهر رمضان تنفيذ 32 صفقة كبيرة على عدد 119.5 مليون سهم بقيمة 204.8 مليون درهم.

وشملت الصفقات الكبيرة المنفذة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 28 صفقة على أسهم "أدنوك للغاز" بقيمة 168.5 مليون درهم و4 صفقات على "حياة للتأمين" بنحو 36.3 مليون درهم.

وبحسب الرصد، شهد سوق دبي المالي تنفيذ صفقتين كبيرتين خلال شهر رمضان بقيمة إجمالية ناهزت 32.4 مليون درهم على عدد 9.44 مليون سهم، حيث نفذت الصفقة الأولى على أسهم "بنك دبي التجاري" لعدد 400 ألف سهم بقيمة 1.66 مليون درهم، فيما كانت الصفقة الثانية على أسهم "الإمارات للمرطبات" لعدد 9.04 مليون سهم بقيمة 30.7 مليون درهم.

أخبار ذات صلة
أسهم الإمارات تضيف 68 مليار درهم لرأسمالها السوقي في رمضان
الأسهم المحلية تغلق مستقرة و1.6 مليار درهم قيمة السيولة

والصفقات الكبيرة، هي آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة من دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق.

ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.

المصدر: وام
الأسهم الإماراتية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق دبي المالي
آخر الأخبار
الغساني: لا ضغوط على شباب الأهلي وحسم اللقب بأيدينا
الرياضي
الغساني: لا ضغوط على شباب الأهلي وحسم اللقب بأيدينا
اليوم 12:30
سمو الشيوخ يستقبلون المهنئين بعيد الفطر في قصر المشرف
الإمارات
سمو الشيوخ يستقبلون المهنئين بعيد الفطر في قصر المشرف
اليوم 12:20
هالاند يتحدى «مصير» صلاح ومبابي!
الرياضي
هالاند يتحدى «مصير» صلاح ومبابي!
اليوم 12:16
نيمار.. «الحنين» إلى «النادي القديم»!
الرياضي
نيمار.. «الحنين» إلى «النادي القديم»!
اليوم 12:09
حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة عيد الفطر في مسجد قصر الزاهر
الإمارات
حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة عيد الفطر في مسجد قصر الزاهر
اليوم 12:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©