النفط يتراجع متأثراً بصعود الدولار

تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية الصباحية اليوم الخميس، مع صعود الدولار بدعم من توقعات رفع أسعار الفائدة وبعد بيانات اقتصادية في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة والصين لم تقدم ما يكفي لدعم توقعات بتحسن الطلب.

وبحلول الساعة 0302 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتاً أو 0.96 بالمئة إلى 82.32 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 69 سنتا أو 0.87 بالمئة إلى 78.47 دولار للبرميل.



وصعد مؤشر الدولار بنحو 0.40 بالمئة خلال هذا الأسبوع. ويجعل ارتفاع الدولار النفط المقوم بالعملة الأميركية أعلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.