خبراء: الإمارات خيار مثالي لقضاء عطلة عيد الفطر

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد مديرو شركات سفر وسياحة، أن الإمارات تُعد الخيار الأول لقضاء إجازة العيد لاعتدال طقسها في الوقت الحالي، وتوفر العديد من المرافق والوجهات السياحية المتنوعة والأنشطة والفنادق ذات المستوى العالي.

وقالوا لـ «الاتحاد»، إن دولة الإمارات تمتلك منظومة سياحية متكاملة ومقومات ومنتجات سياحية تتنوع بين الطبيعية والثقافية والتراثية والتاريخية. تأتي استراتيجية السياحة الداخلية مكملة وداعمة للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في الدولة؛ نظراً لدورها البارز والمهم في زيادة حجم الاستثمارات السياحية والدخل السياحي، بما أسهم في تعزيز نمو القطاع السياحي، حيث شهد القطاع ارتفاعاً في حصة مساهمة الإنفاق المحلي على السياحة الداخلية خلال عام 2020 والتي بلغت %33 مقابل %67 للإنفاق الدولي، مقارنة بـ%22 في عام 2019 و%78 للسياحة الدولية.

سياحة داخلية

ويقول صلاح الكعبي المدير التنفيذي لـ «بافاريا للعطلات»، إن السياحة الداخلية هي الخيار المثالي في الإجازات القصيرة، مضيفاً أن الإمارات تتميز بوجود تنوع كبير في الوجهات السياحية الداخلية والخارجية والأنشطة المتنوعة والفنادق ذات الخدمات الفاخرة، إلى جانب الطقس المعتدل في مثل هذا الوقت.

من جهته، يقول المدير الإداري لشركة مركاتور للسفر والسياحة، إن السياحة الداخلية في الإمارات تُعد خياراً مثالياً للعائلات والأفراد الراغبين في الاستمتاع بالإجازة دون الحاجة إلى السفر خارج البلاد.

وينصح السليتي باختيار الفندق المناسب الذي يلائم الاحتياجات والميزانية، ويوفر مرافق ترفيهية متنوعة، مثل حمامات السباحة والصالات الرياضية ومراكز الألعاب للأطفال.

ويقول «ننصح باختيار برنامج حافل بالخيارات من الوجهات السياحية لما تتمتع به الإمارات من تنوع كبير، مثل برج خليفة، وجزيرة ياس ومراكز التسوق ومتحف اللوفر أبوظبي، وغيرها من المواقع».

ويضيف: «تتوافر في الإمارات أماكن خارجية، وفي الطبيعة تتيح استكشاف الطبيعة الخلابة في الدولة، مثل التمتع بالمشي في الحدائق والمتنزهات والتخييم في الصحراء وركوب الدراجات في الجبال، إضافة إلى الأنشطة المائية، حيث تتميز الإمارات بشواطئها الرائعة والمياه الزرقاء الجميلة، مثل ركوب الأمواج، وركوب الزوارق، والغطس ورحلات بحرية وغيرها».

الوجهات القريبة

وفي السياق ذاته، قدم مديرو الشركات السياحية 15 نصيحة للسفر خلال العيد، أهمها اختيار الوجهة المناسبة من ناحية المسافة والأمان والطقس والتأشيرة ووجود رحلات مباشرة وتوفر مرافق سياحية متنوعة، والحجز المبكر، والحصول على تأمين السفر، والوصول مبكراً للمطارات، والبحث عن أفضل العروض والحزم والابتعاد عن مواقع الحجز غير الموثوقة، وغيرها من النصائح.

يقول صلاح الكعبي: «من الأفضل اختيار الوجهة التي لا تتجاوز مدة رحلات الطيران إليها 4 ساعات ولا تحتاج لتأشيرات مسبقة، وتوفر رحلات طيران مباشرة إليها، ولاعتدال الطقس فيها وفي الوقت نفسه تكون الوجهة آمنة». ويضيف «تتوافر العديد من الوجهات السياحية التي تلائم هذه المعايير، منها أذربيجان وأرمينيا وجورجيا».

ويقول الكعبي «من الضروري التخطيط والحجز المبكر للرحلات، والابتعاد عن الحجز عن طريق المواقع الإلكترونية غير الموثوقة أو عدم الإلمام بالحجز الإلكتروني تفادياً للأخطاء خلال الحجز أو الدفع لخدمات لا تستحق وغيرها، فضلاً عن القدوم للمطار في وقت مكبر تفادياً للازدحامات».

الوجهات الآمنة

يشير منذر السليتي إلى عددٍ من النصائح المهمة عند التخطيط للسفر خلال إجازة عيد الفطر، ويقول «من الضروري تحديد الوجهات المناسبة للرحلة، واختيار الوجهات القريبة التي لا تتطلب أكثر من 4 ساعات بالطائرة خلال الإجازات القصيرة كإجازة عيد الفطر».

ويضيف «من الضروري اختيار الوجهات الآمنة حرصاً على السلامة، والتأكد من اختيار الوجهات التي لا تحتاج لتأشيرة، حيث يجب التخطيط المسبق في حالة السفر للوجهات التي تحتاج إلى تأشيرة».

ويقول «لقضاء تجربة مميزة بالسفر، ننصح باختيار الوجهات التي تتميز بطقس معتدل أو جميل إضافة إلى الوجهات التي تتوافر إليها رحلات طيران مباشرة من شركات الطيران لتوفير الوقت والجهد، فضلاً عن اختيار الوجهات المناسبة للعائلات والتي تتضمن مرافق ووجهات سياحية تناسب الأطفال والعائلات».

ويؤكد «باستمرار، ننصح المسافرين بالحجز والتخطيط المبكر للرحلة لتجنب الارتفاع في الأسعار، وضمان توفر المقاعد ومرونة في اختيار وقت الرحلة».

ويُضيف «من الضروري الذهاب للمطار في وقت مبكر، وذلك قبل 3 ساعات من الرحلة لتفادي الازدحامات، وضمان تجربة السفر السلسة، وتحضير حقيبة السفر بشكل جيد وتضمن وجود جميع الحاجيات».

وينصح السليتي أيضاً بالبحث عن عروض الفنادق والرحلات الخاصة بعيد الفطر والحجز المسبق للحصول على أسعار أفضل، وتجنب عدم وجود أماكن متاحة».

ويضيف «يجب التأكد من وجود الأوراق والوثائق اللازمة، مثل جواز السفر وبطاقة الهوية والتأشيرة (إذا لزم الأمر) والتأكد من صلاحيتها قبل السفر، فضلاً عن التأكد من وجود التأمين الصحي اللازم، والتأكد من تغطيته في المكان المقصود».

ويشير إلى أهمية الحصول على معلومات حول الثقافة والعادات والتقاليد في الوجهة المختارة لتجنب السلوكيات غير الملائمة والالتزام بالتعليمات الأمنية في المطارات وعلى متن الطائرة والتعامل بحرص مع الممتلكات الشخصية لتجنب الفقدان أو السرقة.

النصائح

1- اختيار الوجهة التي لا تبعد أكثر من 4 ساعات

2- الوجهة الآمنة

3- الوجهة ذات الطقس المعتدل

4- توافر رحلات مباشرة للوجهة المختارة

5- وجهة عائلية تضم وجهات سياحية متنوعة

6- البحث عن أفضل العروض والحزم

7- التأكد من وجود تأمين للسفر

8- الحجز المبكر لتجنب الارتفاع في الأسعار وضمان توافر المقاعد

9- الابتعاد عن مواقع الحجز غير الموثوقة

10- الوصول للمطار مبكراً لتفادي الازدحامات

11- اختيار الوجهات التي لا تحتاج لتأشيرة

12- التأكد من وثائق السفر المطلوبة

13- الحصول على معلومات حول ثقافة وعادات الوجهة المختارة لتجنب السلوكيات غير الملائمة

14- التعامل بحرص مع الممتلكات الشخصية لتجنب الفقدان أو السرقة

15- التأكد عند تحضير حقائب السفر إحضار جميع الحاجيات لا سيما الأساسية