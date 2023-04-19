«إس تي آر»: فنادق أبوظبي ودبي الأعلى إشغالاً في الشرق الأوسط

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت حجوزات فنادق أبوظبي ودبي، خلال عطلة عيد الفطر، أعلى معدل إشغال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بنسبة تتجاوز حاجز الـ 80%، وفقاً لبيانات مؤسسة «إس تي آر»، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية.

وأفادت المؤسسة في تقرير لها، صدر أمس، بأن الطلب على حجوزات الإقامة الفندقية في كل من أبوظبي ودبي شهد زخماً قوياً خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع من نحو 59.7% و60.3% على التوالي، وفقاً لبيانات حجوزات 10 أبريل الجاري، لتصل إلى أكثر من 80% حالياً ومن ثم ترتفع إلى ذروتها يوم 22 أبريل.

السفر الترفيهي

قال المدير التنفيذي للمؤسسة في الشرق الأوسط وأفريقيا، كوستاس نيكولايدس «في حين أن السفر الترفيهي في الشرق الأوسط يكون أبطأ عادة خلال شهر رمضان، فإنه من المقرر أن يستأنف هذا النشاط خلال العيد»، حيث تتيح العديد من البلدان عطلات مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة إلى خمسة أيام بعد رمضان، ما ينعكس على ارتفاع في معدلات الإشغال.

وأشارت المؤسسة إلى أن الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا ومن أبرزها أبوظبي ودبي قد أظهرت ارتفاعاً حاداً في معدلات إشغال الفنادق خلال عيد الفطر مقارنة بمستويات الإشغال في رمضان.

وجهة سياحية مثالية

من جهته، قال توماس جريجوري مدير عام فندق بارك حياة أبوظبي بجزيرة السعديات، إن الفندق يشهد مستويات إشغال مرتفعة خلال عطلة عيد الفطر، مستفيداً من ارتفاع الطلب المحلي والخارجي.

أوضح أن الفندق يستعد لاستضافة العديد من الفعاليات عقب عطلة عيد الفطر السعيد وحتى نهاية موسم الصيف المقبل، لافتاً إلى أن: الموقع الفريد على شاطئ السعديات المثالي يجعلنا نستقطب السياح للاستمتاع بأجواء هذه الجزيرة الطبيعية ذات المناخ والمناظر الجميلة والشاطئ ذي المياه الفيروزية والرمال البيضاء والتي تجعلها وجهة سياحية مثالية للسياح من حول العالم.

وتوقع جريجوري ارتفاع معدلات السياحة في أبوظبي ودولة الإمارات إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19»، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن معدلات الإشغال الفندقي في الإمارات هي الأعلى في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وأوضح أنه بالنسبة للنمو السياحي لإمارة أبوظبي، فمن المتوقع أن تكون معدلات الإشغال الفندقي مرتفعة لما تشهده من دعم وحملات ترويجية تقوم بها دائرة الثقافة والسياحة لجميع المناطق السياحية المهمة، وخاصة جزيرة السعديات.

السوق المحلي

بدوره، أشار باتريك أنطاكي، الرئيس التنفيذي للعمليات - إدارة الضيافة القابضة «إتش ام إتش»، إلى تسجيل فنادق المجموعة في الإمارات مستويات إشغال مرتفعة للغاية، خلال عطلة عيد الفطر، تتجاوز مستويات إشغال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتوقع انطاكي أن تحقق فنادق المجموعة في كل من دبي والشارقة وعجمان إشغالاً كاملاً خلال العطلة، بسبب الارتفاع القوي في الطلب من السوق المحلي؛ نظراً لتزامن توقيت العطلة مع العام الفصل الدراسي الثالث، وأيضاً لحالة الطقس المثالية التي تشهدها الدولة، الأمر الذي حد من الطلب على السفر إلى الخارج، فضلاً عن التحسن الكبير في التدفقات من الأسواق الدولية.

من جهته، قال ريتشارد حداد الرئيس التنفيذي لمجموعة «إشراق للضيافة»، إن مؤشرات الحجوزات خلال عطلة عيد الفطر تظهر طلباً قوياً على الإقامات الفندقية من مختلف الأسواق سواء الدولية أو الخليجية أو السوق المحلي، مشيراً إلى أن متوسط الحجوزات يتراوح بين 90 و100% في العديد من الفنادق.

وأشار حداد إلى أن حجوزات الدقائق الأخيرة رفعت نسبة الإشغال لمستويات قياسية، خاصة من السوق المحلي وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت، متوقعاً أن تحافظ الفنادق في دبي على مستويات إشغال مرتفعة حتى الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل مع استضافة دبي للعديد من المؤتمرات والمعارض والتي يتصدرها معرض سوق السفر العربي 2023.