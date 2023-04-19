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الاقتصادي

«مبادلة» و«كولومبيا» تستثمران في صندوق «كيوب هايواي»

الصندوق يستثمر في البنية التحتية بالهند (من المصدر)
20 ابريل 2023 03:22

أبوظبي (الاتحاد) 

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أصبحت شركة كولومبيا البريطانية لإدارة الاستثمارات (BCI) والتي تدير استثمارات المعاشات التقاعدية الكندية، وشركة مبادلة للاستثمار، «مبادلة»، المستثمرَين الأساسييَّن الجديدين في صندوق Cube Highways للاستثمارات في البنية التحتية في الهند.
وأعلنت شركة Cube Highways Fund Advisors Private المحدودة التي تدير صندوق الاستثمارات في البنية التحتية، عن إدراج أسهمها العادية المكتتبة بالكامل من القطاع الخاص والتي تبلغ قيمتها 52258.27 مليون روبية هندية (630 مليون دولار). ويمتلك صندوق الاستثمارات في البنية التحتية محفظة متنوعة تضمّ 18 من أصول الطرق ذات الرسوم والأجر السنوي والتي تمتدّ على مسافة 142360 كيلومتراً. واكتتبت BCI و«مبادلة» ومستثمرون من المؤسسات المحلية في الأسهم العادية.
وتتضمن المجموعة الأولى من الأصول التي يملكها صندوق الاستثمارات في البنية التحتية 17 من أصول الطرق ذات الرسوم التابعة للهيئة الوطنية للطرق السريعة في الهند، وأصلاً واحداً من الطرق التي يُفرض عليها أجر سنوي، وتقع في 11 ولاية تشمل أندرا براديش، وبيهار، وهاريانا، وجارخاند، وكارناتاكا، وكيرالا، وراجستان، وتاميل نادو، وتيلانغانا، وأوتار براديش، والبنغال الغربية.  
وقال يو كي سينها، المدير المستقل في Cube Highways Funds Advisors Private المحدودة «بصفته مدير الاستثمارات في صندوق الاستثمارات في البنية التحتية»: «تشكّل هذه الخطوة محطة مهمة في تطوير قطاع البنية التحتية في الهند ونموّ صندوق الاستثمارات في البنية التحتية بالتحديد».

مبادلة
كولومبيا
الهند
مبادلة للاستثمار
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