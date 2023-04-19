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إطلاق صندوق أبوظبي للاستثمار في قطاع الطهي

إطلاق صندوق أبوظبي للاستثمار في قطاع الطهي
20 ابريل 2023 03:21

أبوظبي (الاتحاد) 

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أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي صندوقاً جديداً للاستثمار في قطاع الطهي بقيمةٍ تفوق 360 مليون درهم، بهدف استقطاب ألمع علامات المطاعم العالمية إلى العاصمة الإماراتية خلال السنوات الخمس المقبلة. ويدعم الصندوق إنشاء أكاديميةٍ للطهي متخصِّصة في التوظيف والتدريب وريادة الأعمال، وتوفير الكوادر البشرية اللازمة لتلبية احتياجات قطاع المطاعم وخدمات الضيافة. وتقدِّم الأكاديمية المناهج التعليمية المعتمدة الرئيسة في هذا المجال، فضلاً عن درجتين جديدتين في استدامة البيئة البحرية والأمن الغذائي. ويمنح الصندوق دفعة قوية لمواصلة العمل على رفع مستويات الجودة والابتكار في قطاع المطاعم عن طريق الاستثمار مع الشركاء ومنشآت الضيافة في الإمارة، وتشجيع أشهر الطهاة والمطاعم والأكاديميات على اتخاذ أبوظبي مقراً جديداً لهم.
وقال صالح محمد الجزيري، المدير العام للسياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يأتي إنشاء هذا الصندوق الاستثماري في إطار التزامنا بالمضي قُدُماً في مبادراتنا الرامية إلى الارتقاء بجميع عناصر مشهد فنون الطهي في الإمارة، بالتزامن مع تطوير تجارب جديدة. وتُعدُّ أبوظبي وجهةً مثاليةً لاحتضان أفضل المطاعم والعلامات الفندقية والطهاة. ويُوفِّر الصندوقُ وأكاديميةُ الطهي الدعمَ اللازمَ لتعزيز مقوّمات قطاع المطاعم وخدمات الضيافة في العاصمة، ما يُمهِّد الطريق أمامنا للترحيب بالمزيد من الزوّار من مختلف أنحاء العالم، لاكتشاف ما تنبض به من تجارب طهي متنوعة وعالية الجودة، تستلهم إرث ضيافتنا العريق وقيم الكرم الإماراتي الأصيل».

دائرة الثقافة والسياحة
أبوظبي
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