«غرفة الشارقة» تواصل تقديم خدماتها خلال العيد

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مواصلة تقديم الخدمات لأعضائها ومنتسبيها ومتعامليها خلال إجازة عيد الفطر والمتاحة عبر منصتها الذكية سواء في موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الذكي.

تغطي الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الغرفة عبر منصتها الذكية كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال لتمكين المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بُعد وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية ومن أي مكان في العالم، وذلك بعد أن أصبحت خدمات الأعضاء إلكترونية بنسبة 100% من خلال منظومة رقمية متكاملة نجحت الغرفة بتطويرها في إطار جهودها لدعم التحول الرقمي، فضلاً عن تطوير جيل جديد من الخدمات الرقمية لتوفير تجربة سهلة ومتميزة للمتعاملين، بما يعزز مفاهيم سهولة الأعمال.