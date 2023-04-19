4.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في 3 جلسات

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق المال الإماراتية سيولة بلغت قيمتها 4.63 مليار درهم في سوقي «أبوظبي» و«دبي» الماليتين خلال الجلسات الثلاث الماضية، وذلك قبيل بدء عطلة عيد الفطر المبارك، التي تبدأ اليوم الخميس.

سوق أبوظبي

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 9634 نقطة بنهاية جلسة التداول، أمس الأربعاء، مقارنة مع 9623 نقطة بنهاية الأسبوع الأسبق مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بلغت قيمته نحو 11 نقطة أو ما يعادل 0.11% من القيمة الإجمالية للمؤشر.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بقيمة 40 مليار درهم لتصل إلى 2.757 تريليون درهم، أمس، مقارنة مع 2.717 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الأسبق.

وتظهر بيانات السوق أنه خلال الجلسات الثلاث الماضية، الأخيرة قبل بدء عطلة أسواق المال بالدولة، اعتباراً من اليوم الخميس، قد سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات بقيمة 3.42 مليار درهم تم تداولها من خلال 35 ألف صفقة تقريباً، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة 623 مليون سهم.

وكانت محصلة التداولات في سوق العاصمة ارتفاع أسعار 31 شركة مقابل تراجع أسعار 38 شركة، في حين استقرت أسعار 32 شركة دون تغيير من إجمالي 101 شركة، إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق.

وشهد الأسبوع الحالي إدراج شركة إم بي إم آيه المساهمة الخاصة للتداول في السوق الثانوي بسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث أغلق سهم الشركة أمس عند مستوى 13 درهماً بعد ثلاث جلسات.

كما أظهرت بيانات سوق أبوظبي أن المواطنين استمروا بالهيمنة على إجمالي التداولات في سوق العاصمة، بحصة بلغت 63% من إجمالي قيمة التداول خلال الجلسات الثلاث. وكانت محصلة تداولات المواطنين تسجيل 511 مليون درهم صافي شراء، فيما بلغت محصلة تداولات الأجانب (من غير العرب) 527 مليون درهم صافي بيع، وأما المستثمرون الخليجيون فقد بلغت محصلة تداولاتهم نحو 24 مليون درهم صافي شراء، في حين سجل المستثمرون العرب 7.7 مليون درهم صافي بيع.

سوق دبي

أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 3471 نقطة، مقارنة مع 3491 نقطة بنهاية جلسة تداولات يوم الجمعة الماضي، منخفضاً 20 نقطة تعادل 0.5% كمحصلة لتداول خلال الجلسات الثلاث الماضية.

وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوق دبي المالي نحو 607.1 مليار درهم وفقاً لأسعار الأغلاق أمس، مقارنة مع 612.2 مليار درهم القيمة السوقية بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بلغ نحو 5.1 مليار درهم.

وتظهر بيانات السوق أن إجمالي قيمة التداولات بلغت 1.214 مليار درهم خلال الجلسات الثلاث.

وخلال جلسة تداولات الأمس في سوق دبي المالي، ضخ المواطنون نحو 59 مليون درهم جديدة للاستحواذ على مزيد من الأسهم المدرجة في السوق، حيث أظهرت بيانات السوق أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب (غير العرب)

خلال الجلسة الأخيرة، بلغت 69 مليون درهم صافي بيع، في حين سجل المستثمرون العرب والخليجيون نحو 10 ملايين درهم صافي شراء.

68 مليار درهم زيادة في رسملة الأسواق

أضافت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 68 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال شهر رمضان المبارك مدعومة بعمليات شرائية على الأسهم القيادية تفاؤلاً بنتائج الشركات الفصلية للربع الأول والإدراجات الجديدة.

وتعززت القيمة السوقية للأسواق خلال رمضان بثلاثة إدراجات جديدة شملت «بريسايت» لحلول الذكاء الاصطناعي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وإدراج «إم بي إم إي» كأول شركة تكنولوجيا مالية يتم إدراجها في منصة «نمو» بسوق أبوظبي، بالإضافة إلى إدراج أسهم «الأنصاري» للخدمات المالية في سوق دبي المالي. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.296 تريليون درهم في نهاية شهر شعبان الماضي إلى 3.364 تريليون درهم بنهاية آخر جلسات شهر رمضان الجاري، موزعة بواقع 2.757 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و607.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 29 مليار درهم خلال شهر رمضان توزعت بواقع 22.9 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و6.11 مليار درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على نحو 7.2 مليار سهم منها 4.03 مليار سهم في سوق أبوظبي و3.1 مليار سهم في سوق دبي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 366.9 ألف صفقة في السوقين.