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«راي داليو» يفتتح مكتباً إقليمياً في أبوظبي

خلال الإعلان عن افتتاح المكتب (من المصدر)
20 ابريل 2023 03:21

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلن سوق أبوظبي العالمي، أن مكتب عائلة داليو (DFO)، الذي يدير الاستثمارات والمشاريع والأعمال الخيرية لعائلة داليو، افتتح مكتباً إقليمياً في أبوظبي.
ويرتبط راي داليو، مؤسس شركة «بريدج وتر أسوشييتش»، بعلاقات عميقة وممتدة على مدى عقود مع دولة الإمارات العربية المتحدة وعملاء وشركاء آخرين في المنطقة، ويمثل هذا المكتب الجديد تطوراً طبيعياً لهذه الشراكات طويلة الأمد، والتي تواكب مرحلة تحول داليو نحو المرحلة التالية من حياته المهنية كمستثمر وفاعل خير ومعلم ومستشار.
وقال راي داليو: «لدي أكثر من 30 عاماً من العمل والعلاقات الوطيدة مع كيانات في إمارة أبوظبي، التي أصبحت مركاً للعديد من التطورات اللافتة في المنطقة. ولهذه الأسباب فقد أسعدني اختيار أبوظبي لتكون مقراً جديداً لمكتب عائلة داليو».

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