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974 مليون درهم التصرفات العقارية في عجمان خلال الربع الأول

عقارات في عجمان
20 ابريل 2023 01:01

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان تسجيل 855 تصرفاً عقارياً خلال شهر مارس بقيمة إجمالية بلغت 974 مليون درهم في حين قدر إجمالي حجم التداولات بـ 649 مليون درهم، حيث شهدت "العامرة" تسجيل أعلى قيمة مبايعة بـ 44.5 مليون درهم.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن النتائج التي أظهرها التقرير العقاري الشهري تؤكد مواصلة السوق العقاري في عجمان مساره التصاعدي وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وزيادة الطلب المباشر على العقار بالنظر للفرص الاستثمارية المتنوعة والملائمة لتطلعات واحتياجات مختلف فئات المستثمرين وهو ما يعد عاملاً مهماً لجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع العقاري في عجمان.

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وأشار المهيري إلى أن الدائرة سجلت 177 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 170 مليون درهم، حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 5.6 مليون درهم في منطقة "الجرف الصناعية 3"، وجاء حي "الياسمين" على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من "الزاهية" و"الباهية"، بينما تصدر مشروع "مدينة الإمارات" قائمة المشاريع الرئيسة الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي "عجمان ون" و"أبراج المدينة".

المصدر: وام
مؤسسة عقارات عجمان
دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان
عجمان
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