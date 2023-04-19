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الاقتصادي

«الاتحاد العقارية» تعتزم بيع أصول غير أساسية بمليار درهم

خلال اجتماع الجمعية العمومية لـ«الاتحاد العقارية»
20 ابريل 2023 00:55

دبي (الاتحاد) تعتزم شركة الاتحاد العقارية بيع أصول غير أساسية، تولد سيولة بقيمة مليار درهم، بحسب عامر خانصاحب، عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة. وأوضح في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة، أن الأصول التي سيتم بيعها ستستخدم في إطلاق مشاريع جديدة وتخفيض المديونية، لافتاً إلى أن خطة التعافي الاستراتيجية تتناول تحقيق نمو في إيرادات الشركة على مدار السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 3.5 مليار درهم في عام 2026. وقال: إن الشركة انتهت من دمج ثلاث من وحدات الأعمال التابعة لها هي «إداكوم لإدارة اتحاد جمعيات الملاك» ومركز «أب تاون مردف» و«الاتحاد للتخزين المبرد» تحت مظلة شركة أداكوم من أجل إدارة هذه الأصول، ونتج عن ذلك تخفيض المصروفات الإدارية والعامة. وانخفضت المصاريف الإدارية والعامة بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى 80.5 مليون درهم في عام 2022 وارتفعت الأرباح التشغيلية للعام بشكل ملحوظ إلى 10.2 مليون درهم مقارنة بخسائر قدرها 34.1 مليون درهم في العام 2021. وأوضح خانصاحب أن فريق الإدارة يلتزم بمواصلة جهود ترشيد التكاليف لزيادة الأرباح التشغيلية، مؤكداً أن إدارة المجموعة أعدت خطة استراتيجية قصيرة ومتوسطة مدعومة برؤية طويلة الأجل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ هذه البيانات المالية الموحدة. وقال العضو المنتدب: إن «الاتحاد العقارية» تعمل على تحسين محفظة تأجير التجزئة في أبتاون مردف، وزيادة إشغال المحفظة، فضلاً عن إعادة التفاوض على عقود الإيجار لرفع الأسعار إلى أسعار السوق الحالية، والاستثمار في تجديد وتطوير الأماكن العامة، وتحسين تسويق المول لزيادة الإقبال، حيث سيؤدي ذلك إلى تحقيق عوائد مستقرة ومنخفضة المخاطر للشركة.

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