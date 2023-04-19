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زيلينسكي يزور حدود أوكرانيا مع روسيا البيضاء وبولندا

زيلينسكي يزور حدود أوكرانيا مع روسيا البيضاء وبولندا
19 ابريل 2023 18:24

تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، حدود بلاده مع روسيا البيضاء وبولندا وتوجه بالشكر إلى حرس الحدود لدفاعه عن البلاد منذ هجوم روسيا.
ونشر الرئيس مقطع فيديو على تطبيق «تيليجرام» للمراسلات يظهر فيه وهو يلتقي بحرس الحدود في غابة مليئة بالأشجار يحيط بها سياج من الأسلاك الشائكة إلى جانب نهر في منطقة فولين بشمال غرب أوكرانيا.
وكتب زيلينسكي أدنى مقطع الفيديو «إنه لشرف لي أن أكون هنا اليوم لشكر حرس الحدود على حماية حدود دولتنا»، وظهر زيلينسكي أيضا في المقطع وهو يخاطب حرس الحدود ويمنحهم مكافآت.
وقال زيلينسكي «على حماية دولتنا في باخموت. أعلم مدى صمودكم هناك في التمسك بباخموت»، مشيراً إلى المدينة الواقعة شرق البلاد والتي تدور فيها معارك ضارية بين القوات الروسية والأوكرانية منذ أشهر.
وفي منشور منفصل اليوم الأربعاء، قال زيلينسكي إنه بحث قضايا الأمن وقضايا اجتماعية اقتصادية مع الزعماء السياسيين والعسكريين في منطقة فولين.

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المصدر: وكالات
روسيا البيضاء
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
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