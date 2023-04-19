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الاقتصادي

عمومية «مصرف عجمان» تقر توزيع أسهم منحة

راشد بن حميد النعيمي
19 ابريل 2023 17:42

عجمان (الاتحاد) - وافقت الجمعية العمومية السنوية لمصرف عجمان خلال اجتماعها مؤخراً برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف، على تقرير مجلس الإدارة وتقرير المدقق الخارجي عن نشاط المصرف ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وعلى مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح في صورة أسهم منحة بنسبة 3.5% من رأس مال المصرف، وذلك بإصدار 73.5 ألف سهم منحة. وأثناء الاجتماع ناقشت الجمعية العمومية العديد من القرارات من بينها ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدقق الخارجي، والمصادقة على مكافأة مجلس الإدارة، وتم سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمصادقة عليه، إضافة إلى تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومدققي حسابات مصرف عجمان عن السنة المالية 2023. وثمَن الشيخ راشد بن حميد النعيمي النجاحات المتواصلة التي يحققها المصرف كمؤسسة مالية رائدة في القطاع المصرفي، وأثنى على مستوى التقدم والتنافسية الذي نجح مصرف عجمان في إحرازه، مما ساهم في بلوغه مستويات جديدة من النمو والتميز المصرفي على مدار السنوات الماضية. وأضاف: «بفضل دعم مساهمينا المستمر وبفضل توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة المصرف، فإننا مستمرون في تحقيق نجاحاتنا المتوالية على جميع الأصعدة». ومن جانبه، قال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: إن ما تحقق من إنجازات جاء نتاجاً لثقة الجمعية العمومية، وتتويجاً لجهودنا المستمرة، نحو تقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائنا في مصرف عجمان. وأضاف أميري: «أننا نسعى دائماً في مصرف عجمان نحو تطوير منتجاتنا وخدماتنا المبتكرة ومراعاة أرقى المعايير المصرفية العالمية التي تلبي احتياجات عملائنا وتسهل حياتهم، كما أننا نحرص على تعزيز إستراتيجيتنا في النمو عبر استكشاف الفرص والحلول لتطوير العمليات المصرفية الإسلامية للأفراد والمؤسسات».

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