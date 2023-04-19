تعاون بين «الإمارات للتنمية» و«الإمارات الإسلامي» لدعم الشركات الصغيرة

أبرم مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات الإسلامي للتعاون في برنامج ضمان التمويل، بهدف دعم وتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وبموجب هذه الشراكة، أصبح الإمارات الإسلامي المصرف الحادي عشر الذي ينضم إلى برنامج ضمان التمويل لمصرف الإمارات للتنمية، والذي يهدف إلى تقديم حلول تمويلية بشروط تفضيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيقوم مصرف الإمارات للتنمية بضمان ما يصل إلى 50% من التسهيلات التمويلية التي يقدمها الإمارات الإسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، وسيتعاون كلا المصرفين لتحديد المزيد من الفرص لتعزيز حلولهما المصرفية في هذا المجال. وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يواصل مصرف الإمارات للتنمية التزامه بتعزيز منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وخاصة عبر القطاعات الخمسة ذات الأولوية. ويسعدنا انضمام الإمارات الإسلامي لقائمة شركائنا من المصارف التجارية، لدعم أهدافنا المشتركة في تعزيز الشمول المالي وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة إلى مصادر التمويل». وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «بصفتنا مؤسسة مالية إسلامية إماراتية، فإن دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة يشكل إحدى أولويتنا القصوى، ونحن فخورون بأننا حققنا إنجازاً جديداً على هذا الصعيد بتوقيع مذكرة التفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية، فشراكتنا اليوم تجسد التزامنا المشترك بدعم نمو هذا القطاع في الدولة، وتندرج في إطار جهودنا لتطوير المنظومة الحاضنة الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير كل السبل لتمكينها من الحصول على التمويل بأيسر الطرق».