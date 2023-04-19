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الاقتصادي

1.5 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» خلال الربع الأول

المركز الرئيسي لبنك دبي الإسلامي
19 ابريل 2023 17:38

دبي (الاتحاد) سجل بنك دبي الإسلامي 1.5 مليار درهم أرباحاً صافية خلال الربع الأول بنمو 12% مقارنة بـ 1.34 مليار درهم، فيما سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 1% منذ بداية العام، ليصل إلى 240 مليار درهم.وسجل البنك ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات بـ47% إلى 4.403 مليار درهم، فيما ارتفعت مخصصات البنك الفصلية بـ19% لتلامس 500 مليون درهم. ووفق بيان لبنك دبي الإسلامي، ارتفع إجمالي الدخل إلى 4.43 مليار درهم مقارنة مع 3.016 مليار درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 47%. وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 2.75 مليار درهم. وبلغ صافي الأرباح التشغيلية 2.01 مليون درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 14% على أساس سنوي مقارنة مع 1.77 مليار درهم في الربع الأول من عام 2022. وبلغت ودائع المتعاملين 198 مليار درهم، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 40% من قاعدة ودائع بنك دبي الإسلامي. وارتفع إجمالي التمويلات الجديدة للبنك خلال الربع الأول إلى 15.8 مليار درهم بنمو 35% مقارنة مع 11.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2022. وبلغت محفظة الدخل الثابت للبنك 55 مليار درهم، بمعدل نمو 6% منذ بداية العام حتى نهاية الربع الأول. وواصلت خسائر انخفاض القيمة تراجعها لتسجل 496 مليون درهم، بانخفاض 24% على أساس ربع سنوي. وحافظ معدل التمويلات غير العاملة على استقراره حتى تاريخه عند 6.5%، بانخفاض بلغ 20 نقطة أساس مقارنة مع الربع الأول 2022. وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: «يشهد الاقتصاد الإماراتي توسعاً مستمراً بوتيرة سريعة، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة الأنشطة التجارية وعودة نشاط السياحة، مما عزز من مستويات الإنفاق المحلي على قطاع التجزئة. ولا يزال القطاع المصرفي في مأمن من العدوى العالمية، وهو لا يزال يمثل قاعدة صلبة بما يحققه من نمو مطرد في ميزانياته العمومية ومستويات الربحية المتزايدة، والتي أدت إلى تحقيق بنك دبي الإسلامي نتائج قوية ومميزة في الربع الأول من هذا العام». وأضاف: «نشهد مضي الإمارات قدماً في الانتقال إلى اقتصاد أخضر، ونحن في بنك دبي الإسلامي ما زلنا ملتزمين تماماً بالتنمية المستدامة، وقمنا في هذا السياق بدمج استراتيجية استدامة كاملة ضمن أهدافنا متوسطة وبعيدة المدى. وفضلاً عن هذا الالتزام، فقد أصدرنا بنجاح ثاني صكوك مستدامة بمليار دولار خلال الربع الأول من العام والتي سجلت إقبالاً ممتازاً من قبل المستثمرين إذ تجاوز الاكتتاب عدد السندات المطروحة في الأسواق المالية». وقال د. عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: حافظت البيئة التشغيلية في الإمارات على قوتها في خضم التحديات المعقدة التي شهدها الاقتصاد العالمي. وتعكس عودة النشاط التجاري والسياحي، وزيادة الإنفاق على قطاع التجزئة، فضلاً عن زيادة ربحية قطاع البنوك والتمويل، الثقة المتزايدة لدى المستهلكين بالاقتصاد المحلي. 

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