سامسونج تستعيد المركز الأول في مبيعات الهواتف الذكية عالمياً

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء استعادة شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية المركز الأول من حيث الحصة السوقية العالمية للهواتف الذكية في الربع الأول من هذا العام بفضل مبيعات هواتف جالاكسي إس 23، بعد أن احتلت الصدارة شركة آبل الأميركية في الربع الأخير من العام الماضي.

في الوقت نفسه انكمش الفارق في الحصة السوقية بين سامسونج وآبل من 6 نقاط مئوية في الربع الأول من العام الماضي إلى نقطة واحدة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقالت شركة أبحاث السوق كاناليس في تقريرها حول شحنات الهواتف الذكية في الربع الأول اليوم الأربعاء إن حصة سامسونج من السوق العالمية للهواتف الذكية بلغت في الربع الأول من العام الحالي 22% مقابل 21% لمنافستها آبل.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إلى أن حصة آبل في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 25% مقابل 20% لمنافستها الكورية الجنوبية.

وذكرت كاناليس أن سامسونج هي الشركة الوحيدة التي شهدت انتعاشا في الربع الأول من العام الجاري بالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، غير أن حصة سامسونج انخفضت بمقدار نقطتين مئويتين بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، بينما حصة آبل ارتفعت بمقدار 3 نقاط مئوية خلال نفس الفترة.

ومن جهتها، جاءت شركة شاومي الصينية في المركز الثالث بحصة قدرها 11% وتليها شركة أوبو الصينية بحصة قدرها 10% وشركة فيفو الصينية بحصة 8%.

في الوقت نفسه تراجع حجم السوق العالمية للهواتف الذكية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12% عن نفس الفترة من العام السابق، ليستمر تراجع السوق للربع الخامس على التوالي.