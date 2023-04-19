الخميس 20 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار
19 ابريل 2023 10:19

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع استعادة الدولار لبعض قوته، فيما يعكف المتعاملون على تقييم احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مايو قبل أن يوقف دورة الرفع بصورة مؤقتة.


وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2003.03 دولار للأونصة بحلول الساعة 0337 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2016.20 دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
الذهب يحوم فوق 2000 دولار


وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر به أعلى تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط في أوقات ارتفاع التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
الدولار
آخر الأخبار
رئيس فيتنام مرحباً بسفير الدولة (وام)
الإمارات
سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس فيتنام
اليوم 03:25
هند العتيبة خلال إلقاء كلمتها (الصور من وام)
الإمارات
سفارة الإمارات في باريس تنظم مأدبة إفطار
اليوم 03:25
رزان المبارك
الإمارات
رزان المبارك: تعزيز الشراكات مع المجتمعات الأصلية لمواجهة مشاكل المناخ
اليوم 03:25
نمو ملحوظ في توظيف الكوادر الإماراتية (أرشيفية)
الإمارات
%11 نمو أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص
اليوم 03:24
توقعات بإقبال كبير من العائلات للاستمتاع بأجواء العيد (أرشيفية)
الإمارات
حدائق أبوظبي مستعدة لاستقبال الجمهور
اليوم 03:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©