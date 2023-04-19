الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع استعادة الدولار لبعض قوته، فيما يعكف المتعاملون على تقييم احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مايو قبل أن يوقف دورة الرفع بصورة مؤقتة.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2003.03 دولار للأونصة بحلول الساعة 0337 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2016.20 دولار.



وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر به أعلى تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط في أوقات ارتفاع التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.