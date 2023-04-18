منتدى قادة المطارات يبحث خريطة طريق لتحقيق الاستدامة

دبي (الاتحاد)

يحتفل منتدى قادة المطارات العالمية بانعقاد دورته العاشرة كفعالية مشتركة تقام على هامش أعمال معرض المطارات، في الفترة من 9 ولغاية 11 مايو، بحضور قادة قطاع الطيران، بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ومزودو خدمات الملاحة الجوية، للتعاون ووضع الخطوط العريضة لخريطة طريق ترمي إلى تحقيق الاستدامة.

وتركز دورة هذا العام بشكل قوي على مواضيع حاسمة مثل مراقبة الحركة الجوية وأمن المطارات والمناولة الأرضية والاستدامة. ومع توقع وصول الرحلات الجوية العالمية إلى نحو 200.000 رحلة يومياً بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، فقد بات من الضروري بمكان أن يعمل قادة الصناعة على مواجهة هذه التحديات، حيث يمكن لتحقيق هذا النمو المتوقع أن يسهم بنحو 1.5 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد العالم بحلول منتصف عام 2030 وفقاً للمنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو). وتصل تقديرات الاستثمار في تطوير البنية التحتية للمطارات من الآن وحتى العام 2030 بما يتراوح بين 1.2 إلى 1.5 تريليون دولار.

تعزيز الكفاءات التشغيلية

ويشهد منتدى قادة المطارات العالمية مشاركة أكثر من 40 من قادة الطيران والمطارات في حلقات نقاش تتناول مجموعة مؤثرة من الموضوعات التي تتمحور حول إدارة الحركة الجوية، وأمن المطارات، والمناولة الأرضية، والاستدامة. ويشارك في المنتدى رؤساء تنفيذيون وكبار مدراء الشركات التقنية والمعلوماتية والعمليات، إضافة إلى عدد من المتخصصين والخبراء الاستراتيجيين في مجالات أمن المطارات وأمن الطيران وأمن المسافرين وعمليات المطارات، وسوف توفر المنصة رؤى حيوية حول التقنيات التعطيلية والأمن السيبراني وامتثال البيانات وإدارة المخاطر وإدارة المطارات وتخطيط الأمن والسياسة، فيما من المنتظر أن تقوم نخبة من الخبراء بوضع الخطوط العريضة لخريطة طريق ترمي إلى تحقيق الاستدامة وتعزيز الكفاءات التشغيلية.

أحدث التقنيات والمفاهيم

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «تمر صناعة المطارات العالمية بتحول سريع من خلال اعتماد التكنولوجيا الجديدة والابتكار والتركيز المتجدد على الاستدامة، لتوسيع الطاقة الاستيعابية مع تعزيز الكفاءة والسلامة والأمن والتجربة الكلية في المطارات». وأضاف سموه أن أفضل المطارات في الشرق الأوسط، والتي لعبت على مر السنين دور من يرسي التوجهات، تجد نفسها الآن في واجهة من يقود التغيير. وبالنظر لحقيقة أن مطارات المنطقة تتطلع إلى الحفاظ على مكانتها كأفضل المراكز العالمية واستقطاب عدد متزايد من المسافرين، فإنها تستثمر في أحدث التقنيات والمفاهيم، مثل القياسات الحيوية وإنترنت الأشياء ومؤخراً الذكاء الاصطناعي، لتقديم تجربة مطار تفوق توقعات عملائها، ولجعل الطيران مستداماً، والبقاء في صدارة المنافسة.

تجربة المسافرين

وقالت مي إسماعيل، مدير المعرض في شركة ار اكس جلوبال (ريد للمعارض)، إن منتدى قادة المطارات العالمية 2023 يتعمق في مناقشة مستقبل ابتكارات الطيران وتجربة المسافرين، حيث من المقرر أن تغطي مناقشات المنتدى مختلف الاتجاهات الرائدة والتطورات التكنولوجية التي تعيد تشكيل هذا القطاع مثل الأمن البيومتري وتسجيل الوصول عبر الأجهزة المحمولة ونظم تتبع الأمتعة وغير ذلك من المواضيع. وبالإضافة إلى معالجة السيناريوهات الناشئة خلال العقد المقبل، فإن هذه الفعالية المرتقبة ستكون بمثابة منصة تربط صانعي القرار من المطارات وشركات الطيران وهيئات الطيران المدني أثناء استكشافهم للطرق الكفيلة بتعزيز الابتكار في المطارات على مستوى العالم.