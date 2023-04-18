الأسهم المحلية تغلق مستقرة و1.6 مليار درهم قيمة السيولة

أبوظبي (وام)

أغلقت أسواق الأسهم المحلية على استقرار في ختام تعاملات أمس، وسط سيولة ناهزت 1.6 مليار درهم. وتوزعت السيولة بواقع 1.13 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و424.08 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 507.9 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 18.8 ألف صفقة. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 9508.1 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9638.1 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3511.67 نقطة. واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بسيولة 263.2 مليون درهم، ثم «الفا ظبي القابضة» جاذباً 134.2 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» بسيولة 92.5 مليون درهم. وفى سوق دبي، تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 85.9 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» جاذباً نحو 46.9 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» بسيولة 44.4 مليون درهم، و«ديوا» 44.3 مليون درهم.