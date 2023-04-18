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«طيران الإمارات» تزيد عدد رحلاتها قبيل عيد الفطر

طائرة A380 التابعة لطيران الإمارات
18 ابريل 2023 17:39

دبي (الاتحاد) وسعت «طيران الإمارات» جدول عملياتها هذا الأسبوع بإضافة 38 رحلة عبر ست مدن في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط لتلبية الطلب الكبير على الرحلات خلال عطلة عيد الفطر المبارك. ومن المتوقع هذا العام أن يستقل أكثر من 110 آلاف مسافر رحلات «طيران الإمارات» في عيد الفطر عبر المنطقة، مع رحلات إضافية مقررة إلى كل من الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة والكويت وبيروت، حسب بيان للناقلة. وتشغل «طيران الإمارات» أربع رحلات إضافية في الفترة ما بين 19 و29 أبريل من وإلى الرياض لتلبية متطلبات المسافرين إلى دبي وعبرها. كما تشغل ثلاث رحلات يومياً إلى جدة بطائرات A380، بالإضافة إلى ست رحلات بطائرات البوينج 777 لخدمة الطلب العالي في ذروة إجازة العيد من المدينة بين 20 و25 أبريل. وتعتزم «طيران الإمارات» زيادة عدد رحلاتها إلى الدمام من 18 إلى 21 رحلة أسبوعياً، اعتباراً من 20 أبريل حتى 31 مايو، مع رحلات إضافية مجدولة أيام الاثنين والأربعاء والسبت لخدمة المسافرين. وتوفر «طيران الإمارات» للمسافرين من المدينة المنورة 16 رحلة إضافية في شهر أبريل لاستيعاب العملاء الذين انتهوا من أداء مناسك العمرة، وكذلك المسافرين الذين يتطلعون لبدء عطلاتهم مبكراً. وبالإضافة إلى دبي، تشمل الوجهات التي يقصدها عملاء «طيران الإمارات» في المملكة العربية السعودية هذا العام كلاً من جزر المالديف ولندن وبوكيت وموريشيوس ومانيلا وباريس. وفي الكويت، تسيّر «طيران الإمارات» في المدة من 20 إلى 27 أبريل ثماني رحلات إضافية بمناسبة العيد بطائراتها البوينج 777. وتشمل الوجهات الرئيسية التي يقصدها المسافرون من الكويت هذا العام دبي وجزر المالديف وبوكيت وبانكوك ولندن وموريشيوس وميلان. وتشغل «طيران الإمارات» رحلة إضافية إلى بيروت يوم 23 أبريل لاستيعاب مزيد من المسافرين الذين يتوجهون إلى بلادهم لزيارة الأقارب والأصدقاء.

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