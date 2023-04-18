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الاقتصادي

عمومية «إعمار» توافق على توزيع أرباح بـ 2.2 مليار درهم

خلال الاجتماع السنوي للجمعية العموميّة لـ«إعمار العقاريّة»
18 ابريل 2023 16:49

دبي (الاتحاد) وافق مساهمو «إعمار العقاريّة» خلال الاجتماع السنوي للجمعية العموميّة، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح قدرها 2.2 مليار درهم، أي ما يعادل 25% من رأس المال (25 فلساً لكلّ سهم)، كما تم خلال الاجتماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2022 عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدقّق الحسابات. وقال محمّد العبّار، مؤسّس شركة إعمار العقارية: «إن المجموعة تنظر إلى عام 2023 بعين التفاؤل وتسعى باستمرار إلى تحقيق الانفراد والتميّز في مجالها، وزيادة العائد على الاستثمار بالنسبة لمساهمينا، وتعزيز رضا العملاء. كما تعمل الشركة بدأب على زيادة حصتها في السوق بإطلاق المزيد من المشاريع الفريدة والمتميزة وتوفير كافة الخدمات الأساسية في مجمعاتها السكنية وتوفير بيئة مستدامة تساهم في تطوير القيمة على المدى الطويل، مع مراعاة احتياجات السوق ومتطلباته، والحرص على اتباع أحدث التقنيات في مجال التحول الرقمي وابتكار المنتجات الجديدة ذات الجودة العالية مع الحفاظ على قيمنا، سوف نُرسي أسس النمو المستقبلي وتحقيق الفائدة للمساهمين على المدى الطويل». وأعلنت شركة إعمار العقارية تحقيق صافي ربح قدره 6.8 مليار درهم، وإجمالي إيرادات 24.9 مليار درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

إعمار العقارية
محمد العبار
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