«إمتيل» تضع حجر أساس المركز الإقليمي في «كيزاد»

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - «مجموعة كيزاد»، وشركة «إمتيل» عن وضع حجر الأساس لإحدى أكبر المنشآت في العالم للتصنيع والتوزيع والأبحاث والتطوير الخاصة بوحدات الألياف المنفوخة وحلول شبكات التوصيل في أبوظبي. ويمثِّل وضع حجر الأساس بداية المرحلة الأولى التي هي ضمن ثلاث مراحل لتطوير منشأة «إمتيل»، وتشرف على تطويرها مجموعة كيزاد بموجب اتفاقية البناء حسب الطلب، حيث تعتزم «إمتيل» استثمار نحو 50 مليون دولار (185 مليون درهم) على تلك المراحل الثلاث.تعمل شركة «إمتيل» على تعزيز مستويات الخدمة لقاعدة متعامليها المتنامية في أسواق الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي، والتي تضم دولة الإمارات ومصر والأردن والمغرب وعمان والسعودية والفلبين وتايلاند وإندونيسيا وأستراليا ونيوزيلندا.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: «يعد اليوم لحظة فارقة لكل من كيزاد وإمتيل، مع بدئنا لأعمال تطوير مقر إمتيل الجديد في أبوظبي. وتماشياً مع شعارنا الذي نرفعه في كيزاد (نستمع إليك ونلبي احتياجاتك ونساعدك على تحقيق أهدافك)، فإننا سنقوم بتطوير هذه المنشأة بموجب خدمة البناء حسب المتطلبات، التي توفر لمتعاملينا حلولاً مخصصة تتناسب مع احتياجات أعمالهم، من حيث الميزانية والمواصفات المطلوبة».

من جهته، قال طوني رودجرز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمتيل»: «يسرنا بِدء العمل في تطوير منشأتنا الجديدة في أبوظبي، والتي ستضم منشأة التصنيع ومركزاً للتوزيع، ومركزاً للبحث والتطوير. ونفتخر في إمتيل بقدراتنا على مجال البحث والتطوير، ومواصلة تقديم حلول مبتكرة للألياف المنفوخة عالية الجودة، حيث لم يكن من باب المصادفة أن تصبح «إمتيل» رائدة على مستوى العالم في مجال أعمالها وتصدير حلولها إلى أكثر من 100 دولة. ولا شك في أن هذا الاستثمار سيعزز التزامنا تجاه دولة الإمارات ومتعاملينا في مناطق الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي».