«الياه سات» تفوز بجائزة الابتكار من جمعية مستخدمي الأقمار الصناعية

فازت شركة «الياه سات» للاتصالات الفضائية، بجائزة الابتكار لحلول الاتصالات المتنقلة خلال حفل توزيع جوائز جمعية مستخدمي الأقمار الصناعية 2023 عن خدمة Push-To-Talk التي طورتها شركة «الثريا» للاتصالات، الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية والتابعة لشركة الياه للاتصالات الفضائية.وحازت خدمة Push-To-Talk إعجاب لجنة التحكيم بفضل قدرتها على إدارة الاتصالات متعددة القنوات بين فرق العمل في مواقف تتسم بالصعوبة، وضمن قطاعات متنوعة، بما في ذلك المجالات العسكرية، خدمات الطوارئ، المرافق والمنظمات غير الحكومية وغيرها. ويتيح هذا الحل إجراء اتصالات سلسة بتكلفة منخفضة مع مدى يتجاوز مجال الرؤية ويتميز بتحسينه للخصوصية والإنتاجية وقابلية التشغيل البَيني. ويستطيع المستخدمون بفضل خدمة Push-To-Talk أداء مهامهم اليومية بطريقة آمنة وفعالة بضغطة زر. وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»، عند تسلمه للجائزة: «يسرنا حصول (الياه سات) على جائزة جمعية مستخدمي الأقمار الصناعية لفئة ابتكارات الهواتف الأرضية. ونفخر في (الياه سات) بتطويرنا للتقنيات المتطورة والمبتكرة التي تتخطى الحدود في مجال اتصالات الأقمار الصناعية وتُمكّن المستخدمين من إنجاز العديد من المهام. وتُعد خدمة Push-To-Talk مثالاً رائعاً على كيفية تزويدنا للمستخدم النهائي بالأدوات التي يحتاج إليها للعمل بفعالية في أكثر الظروف صعوبةً، حيث يُمكن للاتصالات الواضحة والموثوقة إحداث الفارق في المواقف الصعبة، وأن تكون سبباً في إنقاذ حياة». يذكر أنه تم بالفعل توفير خدمة Push-To-Talk بنجاح في بيئات عمل مختلفة وقطاعات متنوعة في الشرق الأوسط، والتي تشمل المجالات البحرية والنفط والغاز والتعدين والقطاع العسكري والنقل وخدمات الاستجابة الطارئة وغيرها الكثير. ويتم استخدام الخدمة على نطاق واسع ضمن قطاع الطاقة لتوسيع نطاق عمليات الراديو لإدارة القوى العاملة المتنقلة بفاعلية. وتستطيع الخدمة التبديل بسهولة بين الأقمار الصناعية والخلوية والشبكة المحلية لمنع أي فقدان للاتصال. ويتوافق نظام خدمة Push-To-Talk من «الثريا» مع مجموعة واسعة من العلامات التجارية لخدمات الاتصال الراديوي الأرضي المتنقل كونه لا يتطلب تكاليف غير معلومة للبنية التحتية الأرضية، كما يدعم أيضاً تشفير الصوت.