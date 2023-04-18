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الاقتصادي

عبدالله النعيمي رئيساً تنفيذياً لسوق أبوظبي للأوراق المالية

عبدالله النعيمي
18 ابريل 2023 16:42

عين سوق أبوظبي للأوراق المالية عبدالله سالم النعيمي رئيساً تنفيذياً جديداً له، حيث سيواصل النعيمي في تنفيذ استراتيجية السوق وتطلعاته لتصبح السوق الإقليمي المفضل للمستثمرين. والنعيمي عضو في المجلس الاستشاري في جامعة أبوظبي، كلية الإدارة والاقتصاد، وعضو مجلس الأمناء في مركز التدريب والامتحانات المهنية في هيئة الأوراق المالية والسلع، ويتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً في قطاع الخدمات المالية، واضطلع بدور محوري في تطوير منصّة التداول الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث ساهم في اعتماد تكنولوجيا البلوك تشين لأول مرة في القطاع المالي بدولة الإمارات ، كما يشغل النعيمي عضوية المجلس الاستشاري الخاص بجامعة أبوظبي عن كلية إدارة الأعمال والاقتصاد، ومجلس أمناء مركز التدريب والاختبارات المهنية التابع لهيئة الأوراق المالية والسلع. وقبل أن يشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، شغل النعيمي عدة مناصب في صناعة الخدمات المصرفية الاستثمارية، وساهمت جهوده في تطوير أسواق رأس المال في أبوظبي. وقال عبد الله سالم النعيمي إن أسواق رأس المال في أبوظبي شهدت نمواً ملحوظاً على مدى السنوات الماضية، معرباً عن فخره وسعادته بتولي قيادة المرحلة المقبلة من مسيرة تعزيز مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية وتحقيق أهداف النمو وخلق القيمة. وخلال المرحلة المقبلة يعمل النعيمي على تسريع إطلاق مجموعة من منتجات وخدمات سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز مزاياه التنافسية، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الرقمية لتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز سيولة السوق.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عبدالله سالم النعيمي
سوق أبوظبي للأوراق المالية
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