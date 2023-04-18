«أبوظبي العالمي» تشارك في قمة الاقتصاد الرقمي بهونج كونج

شاركت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي في قمة الاقتصاد الرقمي 2023 بهونج كونج التي نظمتها حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بالتعاون مع شركة Cyberport، في مركز هونج كونج للمؤتمرات والمعارض، وجمعت القمة قادة العالم المؤثرين في مجالات التكنولوجيا والأعمال والأوساط الأكاديمية والحكومة لتسليط الضوء على أهمية الابتكارات التكنولوجية في تعزيز النمو الاقتصادي وتشكيل مجتمع رقمي مرن وقادر على الصمود في المستقبل.وفي إطار مشاركتها بالحدث، ألقت جابرييل إنزيريلو، رئيسة تطوير المنظومة البيئية لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، كلمة رئيسية سلطت فيها الضوء على العلاقات الوثيقة التي تجمع الإمارات والصين في الكثير من المشاريع. وقالت: «أصبحت الإمارات مركزاً عالمياً لاختبار التقنيات الناشئة، ولطالما كانت الصين سباقة في مجال الابتكارات التقنية. إن التركيز على تطوير المدن الذكية والبنية التحتية القوية سيمكن كلا البلدين من تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال السنوات القادمة. وعلى الرغم من أن التكنولوجيا عامل تمكين رئيسي لنمو القطاعات، إلا أنها تأتي مرتبطة ببعض المخاطر مثل حماية البيانات والأمن والخصوصية، لذلك تركز القيادة الحكيمة لدولة الإمارات على مبادرات تساهم في تحسين مهارات الموظفين وإرساء اقتصاد قائم على المعرفة». وتعليقاً على مشاريع المدن الذكية، أضافت جابرييل: «تعد مدينة (مصدر) مثالًا يحتذى به لمشاريع المدن الذكية، حيث تعد مدينة خالية من الكربون والسيارات وتتوافر فيها مشاريع الطاقة المتجددة الواسعة النطاق والمزارع العمودية التقنية».