فاطمة البلوشي مديرة لمجلس سيدات أعمال أبوظبي

عين مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فاطمة هلال البلوشي في منصب مديرة المجلس، لتتولى بذلك مسؤولية الارتقاء بدور سيدات الأعمال في القطاع الخاص بأبوظبي، والمساهمة بتمكينهنّ وتعزيز دورهن الفاعل ليكنّ «شريكاً أساسياً» في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة. ويأتي اختيار البلوشي نظراً لخبرتها كرائدة أعمال متمرسة ومسيرتها المهنية الحافلة بالإنجازات على مستوى القطاعين العام والخاص، حيث تتولى مسؤولية إعداد الخطط الاستراتيجية وتطبيقها وفق رؤية المجلس ورسالته وأهدافه. كما ستمثل مصالح المجلس لدى مختلف الأطراف المعنية، بما من شأنه ترسيخ الشراكات والعلاقات الاستراتيجية المثمرة. وتركز البلوشي على الارتقاء بدور سيدات الأعمال في أبوظبي، والذي يتمثل في دفع عجلة نمو القطاع الخاص في أبوظبي من خلال تشجيعهن على المساهمة في المجتمع وتعزيز مهاراتهن وتمكينهن من تحقيق مزيدٍ من النمو والازدهار. وقالت أسماء الفهيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي: «يأتي تعيين فاطمة هلال البلوشي مديرةً للمجلس بمثابة خطوة استراتيجية تعزز مسيرتنا الرامية إلى دعم رائدات الأعمال في أبوظبي والارتقاء بإمكاناتهن ليصبحن «شريكاً رئيساً» في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة. إذ تمتلك البلوشي شخصيةً رياديةً وخبرةً استثنائية تساعدها في منصبها الجديد على لعبٍ دورٍ محوري في دعم سيدات الأعمال من خلال تقديم التوجيهات والإرشادات اللازمة للنهوض بدورهن الفاعل في مشهد الاقتصاد والأعمال». ومن جانبها، قالت فاطمة هلال البلوشي: «أرى في هذا المنصب الجديد تحدياً جديداً ومحفزاً ملهماً يدفعني إلى تقديم ما بوسعي لدعم مجتمع الأعمال في أبوظبي والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية. أتطلع إلى إقامة علاقات تعاون نوعية وشراكات بناءة مع مختلف الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، بما من شأنه الارتقاء بمشهد الأعمال في أبوظبي ورفده بمنجزات اقتصادية وتجارية جديدة تفتح آفاق جديدة للنمو والتطوير».