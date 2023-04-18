أداة جديدة للتحقق من صحة الإعلانات العقاريّة في دبي

دبي (الاتحاد) أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال مؤسسة التنظيم العقاري تعميماً تؤكّد فيه بدء تطبيق الخدمة الإلكترونيّة الجديدة ضمن نظام تراخيصي.

والخدمة الجديدة تهدف إلى حوكمة الإعلانات العقاريّة ضمن جهودها الرامية إلى تطوير وتحديث إجراءات الحوكمة العقاريّة وزيادة ثقة المستثمرين.

وخدمة «مضمون» عبارة بإصدار رمز استجابة سريعة (QR Code) لأي تصريح إعلان عقاري صادر عبر النظام.

وبدءاً من تاريخ 24 أبريل 2023، تُعتبر جميع الشركات العقارية مُلزمة بوضع رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على جميع الإعلانات العقارية سواءً المرئية أو المقروءة، مما سيمكّن المتعاملين من التأكد بسرعة وفاعليّة من صحة الإعلان العقاري وأنه معتمد من مؤسسة التنظيم العقاري، مع إمكانيّة التحقق من خلال عرض معلومات الإعلان كاملة في موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي مباشرة، بما يشمل معلومات الشركة المعلنة، ومعلومات الإعلان، وحالة وتفاصيل العقار، علماً أنّه يُمكن تأمين الرابط لمنع أي تعديل على البيانات.

وقال المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في أراضي دبي: «تنسجم الخدمة الإلكترونيّة الجديدة مع استراتيجيّة الدائرة المتمثلة بالريادة العالمية في الاستثمار العقاري والرامية إلى الارتقاء بالمنظومة الرقميّة وتسخير التكنولوجيا لتطوير منتجات عقاريّة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي»رعاه الله«الذي أعلن عن أجندة دبي الاقتصاديّة D33، والتي جاء ضمن مستهدفاتها توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي، تحقيقاً لرؤية سموّه نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية».