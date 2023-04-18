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عطلة عيد الفطر في الأسواق المالية من 29 رمضان حتى 3 شوال

مقر هيئة الأوراق المالية والسلع
18 ابريل 2023 12:51

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أن عطلة عيد الفطر المبارك في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي ستبدأ اعتباراً من بعد غد الخميس 29 رمضان الموافق 20 أبريل الجاري وتستمر حتى الثالث من شوال 1444 هـ، على أن يستأنف الدوام الرسمي في الرابع من شوال 1444 هـ ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وأوضحت الهيئة أن القرار جاء بعد التشاور والتنسيق مع الأسواق المالية وبورصة دبي للذهب والسلع، بالاستناد إلى التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية رقم ( 3) لسنة 2023 بشأن عطلة عيد الفطر المبارك.


وذكرت الهيئة أنه بالنسبة لبورصة دبي للذهب والسلع وشركة دبي لمقاصة السلع فإنهما ستستمران في العمل خلال يومي الخميس والجمعة 20 و21 أبريل الجاري، وستكون ساعات التداول فيهما كالمعتاد، ويتوقف التداول بهما يومي السبت والأحد 22 و 23 أبريل بسبب عطلة نهاية الأسبوع، ويستأنفان التداول يوم الإثنين 24 أبريل 2023.

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