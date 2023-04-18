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الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

سبائك من الذهب
18 ابريل 2023 10:02

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون مزيدا من المؤشرات بشأن المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الفائدة.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2001.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 0457 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2011.10 دولار.
وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أرخص للمشترين في الخارج.
ونزلت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين أمس الاثنين بعدما أظهرت بيانات زيادة نشاط التصنيع في ولاية نيويورك للمرة الأولى في خمسة أشهر.
وعززت البيانات التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الاتحادي الفائدة في اجتماعه في مايو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 25.02 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1046.55 دولار وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1562.26 دولار.

المصدر: وكالات
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