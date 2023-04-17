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الأسهم المحلية تضيف 39 مليار درهم لرأسمالها السوقي

الأسهم المحلية تضيف 39 مليار درهم لرأسمالها السوقي
18 ابريل 2023 03:06

أبوظبي (وام)

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أضافت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 39.3 مليار درهم لرأسمالها السوقي في مستهل الأسبوع، مدعومة بعمليات شرائية على الأسهم القيادية مع انطلاق مارثون إفصاحات الشركات عن نتائجها النصفية للربع الأول من العام الجاري. وتعززت القيمة السوقية للأسواق بإدراج أسهم «إم بي إم إي» كأول شركة تكنولوجيا مالية يتم إدراجها في منصة «نمو» بسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث وصلت رسملة السهم السوقية مع نهاية جلسة أمس لنحو 30.75 مليار درهم.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.368 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، منها 2.752 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و616.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.56 مليار درهم منها 1.18 مليار درهم في سوق أبوظبي و376.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 466.1 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 19.9 ألف صفقة.
وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي «فادجي» بنسبة 0.24% أو ما يعادل 22.9 نقطة ليغلق عند 9645.97 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنحو 0.27% أو ما يوازي 25.6 نقطة ليقفل عند 9514.43 نقطة.
وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.63% أو ما يعادل 22 نقطة، ليغلق مستقراً عند مستوى 3513.89 نقطة.

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