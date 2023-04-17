438 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات

أبوظبي (وام)

ارتفع إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 34.3 مليار درهم أو ما نسبته 8.5% ليصل إلى 438.6 مليار درهم نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 404.3 مليار درهم نهاية يناير 2022، حسب تقرير مصرف الإمارات المركزي الصادر أمس.

واستحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة مع وصول قيمتها إلى 379.3 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 29.1 مليار درهم أو ما نسبته 8.31% مقابل نحو 350.2 مليار درهم خلال يناير 2022.

ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة مع بلوغ قيمتها 59.3 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 9.6% مقارنة بنحو 54.1 مليار درهم خلال يناير 2022.

وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك دبي وصل إلى 211 مليار درهم في نهاية يناير الماضي بنمو 9.5%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك أبوظبي نحو 194.9 مليار درهم بارتفاع 8.9%، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى لنحو 32.7 مليار درهم.

وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 366.5 مليار درهم بنهاية يناير الماضي بارتفاع على أساس شهري بنسبة 2.1% وبزيادة على أساس سنوي بنسبة 8.4%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 72.1 مليار درهم بزيادة شهرية بنسبة 21.7% وسنوية بنحو 8.9%.