الإمارات تتفوق عالمياً في التحويلات المالية الرقمية

حسام عبدالنبي (دبي)

يفوق معدل استخدام التطبيقات الرقمية، لإرسال وتلقي التحويلات الدولية في دولة الإمارات المعدل العالمي، حيث يلجأ نحو %70 من المستهلكين في الدولة إلى استخدام قنوات الدفع الرقمية عبر التطبيقات لإرسال أو تسلم الأموال دولياً، بالمقارنة مع %53 من المستهلكين على مستوى العالم، حسب تقرير بحثي جديد لشركة «فيزا» العالمية.

ويبحث المقيمون في دولة الإمارات عن طريقة آمنة وسريعة وسهلة لتحويل الأموال إلى ذويهم برسوم مقبولة، ومن هنا برز دور التحويلات المالية عبر التطبيقات والمنصات والقنوات الرقمية، حتى إنها باتت الطريقة المفضلة لإرسال أو تسلم الأموال دولياً، لنحو %70 من المستهلكين في دولة الإمارات.

وفي المقابل، توسعت الشركات المالية المحلية والدولية العاملة في دولة الإمارات في ابتكار طرق جديدة لإجراء التحويلات المالية وتوسيع خيارات المحافظ الرقمية، وزيادة عدد نقاط استلام الأموال في دول عديدة، وإطلاق الحسابات الرقمية متعددة العملات باعتبارها طريقة سريعة وآمنة لإرسال الأموال برسوم معقولة.

التطبيقات الرقمية

وكشف تقرير «فيزا» أن 63% من المستهلكين في الإمارات، يرسلون المدفوعات الرقمية عبر المواقع الفعلية، مقارنة بإرسال الشيكات أو الحوالات عبر البريد (8%)، أو إرسال الأموال عبر البريد (9%)، أو تسليم الأموال إلى شخص آخر مسافر إلى بلدهم الأم (11%)، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعتبر إحدى أكبر الأسواق عالمياً من حيث التحويلات الصادرة.

وأوضح التقرير أن مستخدمي التحويلات في دولة الإمارات يرجحون استخدام القنوات الرقمية بشكل أكبر في المستقبل، إذ أفاد ثلث المشاركين في الاستطلاع بأنهم سيرسلون مبالغ أكبر مستقبلاً، في حين يعتزم 60% من مستخدمي التحويلات استخدام التحويلات الرقمية أكثر فأكثر خلال الأشهر الاثني عشر القادمة، بالمقارنة مع 3% يستبعدون اعتماد هذه القنوات.

وقال 57% من مرسلي التحويلات في دولة الإمارات و52% من المستلمين: إن الميزة الرئيسة للمدفوعات الرقمية تتمثل في سهولة إرسال الأموال إلى دول أخرى، يليها توفير الوقت على الأصدقاء والعائلة للحصول على الأموال، وتأتي في المرتبة الثالثة ميزة الأمان والخصوصية والسرعة في إرسال الأموال.

وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية لمجموعة Visa، نائب الرئيس الأول لعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي، إن المدفوعات السريعة واليسيرة والموثوقة تعد أولوية رئيسية للعمال المغتربين الذين يحتاجون إلى رفد عائلاتهم بالمعونة المالية الفورية ولا سيما في الحالات الطارئة، مؤكدة أهمية جعل التحويلات المالية في متناول المزيد من المغتربين وعائلاتهم الذين يعتمدون عليها في جميع جوانب حياتهم من شراء الطعام إلى التعليم أو حتى دفع التكاليف الطبية المفاجئة.

منصات تحويل

ووفقاً لنتائج المؤشر العالمي لتحويل الأموال، الصادر عن شركة «ويسترن يونيون» العالمية، فإن نسبة (44%) من المستهلكين للتحويلات المالية في 20 دولة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، يرغبون باستخدام الحلول الرقمية فقط، لتلبية احتياجاتهم من حركة التحويلات المالية، فيما فضّلت نسبة (32%) الخيار المتبقي أو التحويل بشكل شخصي (19%). وأظهرت النتائج أن نسبة (50%)، يرغبون في وجود خيارات لمنصّات تحويل أو استلام الأموال، في حين ترغب نسبة (36%) في تمكينها من استخدام القنوات الرقمية بشكل شامل، مقابل نسبة تقل عن (13%) ترغب بإرسال التحويلات أو استلامها بصورة شخصية فقط، متوقعة أن يؤدي ربط التكنولوجيا الرقمية بالتجارب الشخصية إلى توسعة منظومة العمل المالية لدى المستهلك بشكل كبير.

وقال جان كلود فرح، رئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي في «ويسترن يونيون»: إن تطوّر الابتكارات في مجال الخدمات المالية كان حتى الآن مذهلًا، وفي دول مثل الإمارات والسعودية، أوجدت استثمارات البنوك المركزية مجموعة واسعة من الخيارات الآمنة والموثوقة للعملاء، مؤكداً أهمية ضمان قدرة المستهلكين على تلبية احتياجاتهم، ومتطلبات عائلاتهم، ومستقبلهم بثقة، وسهولة.

تحويل عبر «بوتيم»

وأعلنت شركة أسترا تيك، شركة التطوير والاستثمار التكنولوجي التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن توقيع اتفاقية تعاون بين منصة بوتيم، التابعة لأسترا، وشركة موني جرام، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، بموجبها، يمكن لعملاء بوتيم، التي تضم أكثر من 100 ألف مستخدم، إرسال الأموال بشكل فوري إلى أكثر من 155 دولة ومنطقة في العالم عن طريق خدمة الدردشة.

وقال عبدالله أبوالشيخ، مؤسس مجموعة أسترا تك، والمدير التنفيذي لـ«بوتيم» إنه بمقتضى الشراكة الاستراتيجيّة بين «موني جرام» و«بوتيم» بات تطبيق بوتيم أول منصة اتصالات في المنطقة تتيح إجراء تعاملات تحويل الأموال الدولية في غضون ثوانٍ معدودة، بسلاسة وفي الوقت الفعلي، لافتاً إلى أن الشراكة مع «موني جرام» ستوفّر إمكانيّة تقديم خدمات ماليّة عالميّة المستوى لقاعدة مستخدمي تطبيق بوتيم، ومن شأن هذه الخطوة أن تشكّل ثورة في آلية إرسال التحويلات الماليّة، وجعلها أكثر سرعة وسهولة كالرسائل النصيّة.

وأوضح أبو الشيخ، أن الخدمة الجديدة تسمح للمستخدمين بتحويل الأموال بشكل فوري إلى حساباتهم المصرفية أو المحافظ الإلكترونية، عبر شبكة واسعة تضم 400 ألف نقطة لاستلام الأموال في دول عديدة، مثل الهند وباكستان والمغرب وأوغندا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن «بوتيم» تتعاون في خدمات التكنولوجيا المالية التي تقدمها مع شركة PayBy للمشاريع التكنولوجية، المرخصة والخاضعة للإشراف والتنظيم من قبل مصرف الإمارات المركزي.

حسن الفردان: توسع خيارات العملاء الرقمية

قال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، إنه في ظل تنامي الاهتمام بالتحويلات الرقمية في دولة الإمارات، أعلنت شركة الفردان للصرافة عن توسيع خيارات المحافظ الرقمية على تطبيقها AlfaPay في أكثر من 25 دولة من آسيا وأفريقيا، ليصل نطاق التوسع إلى 70 محفظة إلكترونية تسمح لمستخدمي التطبيق بتحويل الأموال بشكل فوري وآمن والاستمتاع بتجربة رقمية سلسة.

وأكد أن تطبيق AlfaPay يعد تطبيقاً مبتكراً وآمناً يمكن تحميله على الهواتف والأجهزة الذكية، لإرسال الأموال ودفع الفواتير وغير ذلك الكثير من الخدمات المصرفية.