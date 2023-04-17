عمومية «أغذية» توافق على توزيع أرباح 8.25 فلس للسهم

وافقت الجمعية العمومية لمجموعة أغذية، خلال اجتماعها اليوم في أبوظبي، على النتائج المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بالإضافة إلى الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 8.25 فلس لكل سهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بقيمة 65.3 مليون درهم، أي ما يعادل 8.25% من رأسمال الشركة. وبلغ إجمالي الأرباح الموزعة في عام 2022 نحو 130.6 مليون درهم.كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضوين جديدين في مجلس الإدارة، ليصل العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الإدارة من سبعة إلى تسعة.

وبعد إجراءات الترشيح والتصويت، أعاد المساهمون انتخاب خليفة سلطان السويدي، وسالمين عبيد العامري، وجيل أدوتيفي، وخميس محمد بوهارون الشامسي، والسيدة شارميلا مراد كأعضاء في مجلس الإدارة، في حين استقال جيانلوكا فابري وخلف الحمادي من مناصبهم في مجلس الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، عين المساهمون سفيت فارادزاكوف، والسيدة كيتلين نجوين، والسيدة مريم الرميثي، وماوريتسيو باتارنيلو كأعضاء في مجلس الإدارة.

وقال خليفة سلطان السويدي رئيس مجلس الإدارة: «بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، أود أن أعرب عن شكري وامتناني لجميع مساهمينا على دعمهم المستمر وثقتهم في قيادتنا. وتماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتمكين المرأة وزيادة تواجدها في مجالس الإدارة بالهيئات المحلية في القطاعين العام والخاص، يسعدني أن أرحب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد الذين تم انتخابهم للانضمام إلينا في توجيه وقيادة مجموعة أغذية نحو مستويات أعلى. وكلي يقين أنه بتضافر جهودنا الجماعية، سنواصل نجاحاتنا السابقة ونرتقي إلى مستويات أعلى في المستقبل».

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «بالنيابة عن الجميع في مجموعة أغذية، أود أن أرحب بأعضاء مجلس الإدارة السابقين والأعضاء الجدد. إن نشاط أعمالنا في قطاع الأغذية والمشروبات يتطور بشكل مستمر، لذا فإنه من المهم أن تمتاز قيادتنا بنظرة ذات تطلعات مستقبلية ورؤى استراتيجية بالإضافة إلى الفكر المتنوع والمبتكر. ويسعدني أن أرى أن ثلث أعضاء مجلس إدارتنا يتألف الآن من قيادات نسائية مميزة، ولدي ثقة بأن خبرتهن الواسعة ووجهات نظرهن الجديدة ستكون إضافة قيمة بالنسبة لفريقنا في بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار. كما تعد نتائج مجموعة أغذية خلال العام الماضي دليلاً ملموساً على نجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا طويلة المدى وذلك بشكل منهجي ومنضبط نحو رحلة تحولنا إلى مجموعة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وخارجها، وسنواصل التزامنا بتقديم قيمة استثنائية لمساهمينا وأصحاب المصلحة على حد سواء».