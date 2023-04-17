«إكسبو 2020» يضيف 75 مليار درهم لقيمة الهوية الإعلامية للإمارات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أسهمت استضافة اكسبو 2020 دبي في إضافة نحو 75.6 مليار درهم (20.6 مليار دولار) إلى القيمة الاقتصادية للهوية الإعلامية لدولة الإمارات خلال العام 2023، لتصل إلى 3.5 تريليون درهم (957 مليار دولار)، وفقاً لمؤسسة براند فاينانس.

وأوضحت المؤسسة العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستراتيجية للدول والشركات، أن النجاح الكبير الذي حققه اكسبو 2020، لعب دوراً بارزاً في ترسيخ القوة الناعمة لدولة الإمارات وصعودها خمس مراكز لتتبوأ المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة 2023، بزيادة 3.2 نقطة، حيث حقق اكسبو 2020 دبي 61.6% من المكاسب.

قوة اكسبو 2020 دبيوقالت المؤسسة إن القيمة الاقتصادية للهوية الإعلامية لدولة الإمارات زادت بنحو 24%، لترتفع من 2.83 تريليون درهم (773 مليار درهم) إلى 3.5 تريليون درهم (957 مليار دولار)، حيث ساهم إكسبو بنحو 11.2% أو ما يعادل (20.6 مليار دولار) من هذه الزيادة، في حين أسهم بنحو 63.8% (1.1 نقطة) من إجمالي الزيادة التي سجلها مؤشر قوة الهوية الإعلامية للدولة من 76.7 نقطة إلى 78.4 نقطة.

وأشارت المؤسسة إلى أن معرض إكسبو 2020 دبي، الذي تم تنظيمه في الفترة من أكتوبر 2021 إلى مارس 2022، كان أول حدث عالمي ضخم يتم تنظيمه إبان جائحة كوفيد-19، بمشاركة 192 دولة، واستقطب 24 مليون زائر شخصي، 30% منهم من الخارج، وأكثر من 250 مليون "الزوار الافتراضيون"، وشكل الحدث الأكثر شمولاً في تاريخ معرض إكسبو العالمي، مؤكدة أن تأثير المعرض فاق التوقعات.

مكاسب استثنائية

وأضافت براند فاينانس في تقرير لها، أن تأثير إكسبو 2020 دبي لم يكن عابراً ولايزال ملموساً، مع تحقيق مكاسب استثنائية عبر أبعاد متعددة في مؤشر براند فاينانس جلوبال للقوة الناعمة 2023، وفقاً لبيانات المسح الفريدة التي تم جمعها قبل وأثناء وبعد الحدث.

وأشارت المؤسسة أن وحدة الأبحاث لدى براند فاينانس خلصت إلى أن إكسبو 2020 أدى إلى زيادة بقيمة 75.6 مليار درهم (20.6 مليار دولار) في القيمة الاقتصادية للهوية الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن أسهم في ترسيخ مكانة الدولة على الساحة العالمية، في وقت بدا فيه العالم منعزلاً بسبب الوباء.

وقالت المؤسسة إن استضافة إكسبو 2020 دبي معززة بالجرأة والتفاؤل الذي يجسده شعار الحدث (تواصل العقول وصنع المستقبل)، بعد نحو عام فقط من تفشي جائحة كوفيد-19، أظهرت القدرة على التأثير بشكل إيجابي على صناع القرار العالميين مع تحسين التصورات بين عامة الناس والمؤسسات العالمية الأخرى نتيجة لاستضافة مثل هذا الحدث المبتكر والشامل.







القوة الناعمة

أوضحت براند فاينانس أن البحث الذي أجرته حول إكسبو 2020 دبي، أظهر أن طموح الحدث ومدى تأثيره، يرتبطان ارتباطاً مباشراً بالركائز الإدراكية التي يعتمد عليها مؤشر القوة الناعمة، ومنها "الشهرة" و"الأعمال والتجارة" و"الحوكمة" و"العلاقات الدولية" و"الناس والقيم"، مشيرة إلى أن بين العناصر الإدراكية الأكثر تأثراً للحدث "الجدارة بالثقة" و"سهولة ممارسة الأعمال" و"مساعدة البلدان الأخرى المحتاجة".

وكانت دولة الإمارات احتفظت بصدارتها العالمية في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية للدول حيث حافظت للعام الثاني على التوالي على المركز الأول، كما دخلت الدولة قائمة العشر الأوائل عالمياً في مؤشر قوة الهوية الوطنية الإعلامية 2023، وصعدت إلى المركز 16 عالمياً في مؤشر القيمة الاقتصادية للهوية الإعلامية، وسجلت أفضل أداء بين العشرين الأوائل في المؤشر.

وجاء حصول حكومة الإمارات على هذا التقييم المتقدم ضمن تقرير تصنيف قوة العلامة الوطنية للهويات الإعلامية للدول الصادر عن مؤسسة "براند فاينانس" العالمية بعد استبيان أراء أكثر من 100 ألف شخص من 121 دولة من كافة أرجاء العالم.