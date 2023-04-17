«إمباور» تحدّث محطة «جي بي آر» بقيمة 102 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة «إمباور»، عمليات تحديث محطة تبريد «جي بي آر» في دبي، وتزويدها بتقنيات عصرية مبتكرة من خلال إرساء عقد تبلغ قيمته 102 مليون درهم. ويتوقع انتهاء عمليات التحديث خلال عام 2025.

وتعد عمليات التطوير والتحديث لهذه المحطة التي تنتمي للجيل الثاني من المحطات، الثالثة من نوعها خلال الـ 19 عاماً من دخولها السوق لخدمة منطقتي «جي بي آر» و«بلوواترز». والجدير ذكره أنه جرى تحديث محطة «جي بي آر»، ولأول مرة في عام 2016 باستخدام مياه الصرف المعالجة، أما التحديث الثاني لها فكان بإضافة خزانات تخزين الطاقة الحرارية بطاقة إضافية تصل إلى 10,000 طن تبريد، أما التحديث الثالث فيجري العمل عليه من خلال تطوير أبراج التبريد لكفاءة أكبر.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: إن عمليات تحديث المحطة تأتي في سياق خطة معدة سلفاً لتطوير البنية التحتية لجميع محطات «إمباور»، موضحاً أن تطبيق أحدث ما توصلت إليه تقنيات العصر الحديث في صناعة تبريد المناطق، يعكس حرص المؤسسة على تحقيق الهدف الأساسي، وهو أن تصبح دبي المدينة الأقل بصمة كربونية عالمياً، ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تستهدف بلوغ مخرجات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.